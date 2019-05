Wahrscheinlich werden die Wahlzettel für die Beiratswahlen in Borgfeld und Blockland erst am Freitag ausgezählt. Das vermutet Martin Kesper, Wahl-Referatsleiter des Statistischen Landesamtes Bremen – und ist wenig begeistert über die lange Wartezeit. (Petra Scheller)

Martin Kespers Blick schweift über ein Meer von Wahlurnen – 463 umfunktionierte Mülltonnen stehen in einer Halle neben dem Auszählzentrum im Alten Bremer Postamt fünf. „Wahrscheinlich werden die Beiräte erst am Freitag ausgezählt“, vermutet der Wahl-Referatsleiter des Statistischen Landesamtes ein wenig zerknirscht. „Das Ganze verzögert sich. Wir können nicht mehr als zählen.“ Die umfangreichen Briefwahlen und die Abstimmung über die Bebauung der Galopprennbahn hätten den zeitlichen Rahmen, den man sich gesteckt habe, gesprengt. „Hinzu kommt die enorme Wahlbeteiligung, die ja gut ist!“, unterstreicht Kesper nachdrücklich. Die Auszählung der Stimmzettel für die Beiratswahl gehe in der Regel recht schnell. Vielleicht stehen die Ergebnisse schon am Freitagabend fest, eventuell aber auch erst am Sonnabend.

Im ersten Stock im Alten Postamt wird gezählt, sortiert und verglichen – 525 Frauen und Männer sitzen an großen Tischen, lassen Stimmzettel durch die elektronische Datenverarbeitung laufen und prüfen die Ergebnisse der Rechner. Nach wie vor werden immer noch Stimmen für die Bremer Bürgerschaft ausgezählt. Anschließend beginnt die Zählung über den Volksentscheid. Ob Bürgerinnen und Bürger sich für oder gegen die Bebauung der Vahrer Galopprennbahn aussprechen, werde händisch ermittelt, erklärt der Referatsleiter. Erst im Anschluss an diese Zählung seien dann die Beiräte dran. Warum das alles so lange dauert? Das Wahlvolk organisiert die Wahl selbst, so steht es im Gesetz, sagt Kesper.