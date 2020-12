Die Bildungsstätte Bredbeck hat eine Auszeichnung für ihr deutsch-israelisches Fachkräfteprogramm erhalten. Das Foto zeigt die Teilnehmenden des Austauschs 2019. (Bildungsstätte Bredbeck)

Landkreis Osterholz. Die Bildungsstätte Bredbeck hat Anfang September eine Auszeichnung für ihr deutsch-israelisches Fachkräfteprogramm erhalten. Der Shimon-Peres-Preis wird jährlich vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum vergeben und ist mit zwei Mal 10 000 Euro dotiert. Neben dem Bredbeck-Projekt wurde ein Jugendaustausch auf dem Feld der Umweltbildung prämiert, an dem unter anderem der Naturschutzbund Deutschland beteiligt ist.

Inzwischen ist die Urkunde in der kreiseigenen Heimvolkshochschule eingetroffen. Landrat Bernd Lütjen erklärte dazu, der Preis sei „eine verdiente Auszeichnung“ für fortwährendes Engagement. Bredbeck sei „seit vielen Jahren Begegnungsort für vielfältige internationale Gemeinschaftsprojekte“. Dort würden Projekte initiiert, Freundschaften gepflegt und Themen auf den Weg gebracht – so etwa auch mit dem deutsch-israelischen Programm, bei dem Bredbeck seit 2013 mit dem Sderot College im südlichen Israel kooperiert.

Jedes Jahr treffen sich seitdem junge Fachkräfte der sozialen Arbeit, um sich in Bredbeck mit Fragen und Aufgaben der Inklusion in beiden Ländern zu befassen. Dabei geht es nicht nur um das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, sondern auch um andere Facetten wie Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Religion. Herzstück der Begegnung in Deutschland und der anschließenden gemeinsamen Tage in Israel sind die Praxisbesuche.

Dabei kommen die Teilnehmenden mit Menschen ins Gespräch, die in ihrem Alltag immer wieder mit den Herausforderungen einer inklusiven Gesellschaft zu tun haben, etwa im Haus der Kulturen in Osterholz-Scharmbeck, im Blaumeier-Atelier in Bremen oder im außerschulischen Grundschulprojekt „A New Way“ in Ramla, an dem sowohl arabische als auch jüdische Kinder beteiligt sind.