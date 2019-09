Die Gemeinde Lilienthal erhält zum dritten Mal eine Zertifizierung als "demografiefester Betrieb". (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal erhält zum dritten Mal eine Zertifizierung als „demografiefester Betrieb“. Niedersachsens Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Bernd Althusmann (CDU), überreichte das Zertifikat „Demografiefest. Sozialpartnerschaftlicher Betrieb 4.0“ jetzt an Lilienthals Bürgermeister Kristian W. Tangermann (ebenfalls CDU). Die Demografie-Agentur des Landes Niedersachsen zeichnet damit Unternehmen und Behörden aus, die sich in Bezug auf die demografische Entwicklung nachhaltig aufstellen.

Während einerseits Fachkräfte und Auszubildende fehlten, steige der Altersdurchschnitt der Beschäftigten, so das Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. „Die größten Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft sind Demografie, Digitalisierung, Globalisierung und Klimaschutz. Genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, entscheidet schon jetzt über Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens“, betonte Wirtschaftsminister Althusmann anlässlich der Zertifikatsübergabe in Hannover. Insgesamt wurden elf Behörden und Betriebe zum ersten Mal, acht zum zweiten Mal und zehn zum dritten Mal ausgezeichnet. Die Gemeinde Lilienthal konnte durch die Überarbeitung des Vorschlagwesens, die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten, die Durchführung des Gleichstellungsplans sowie durch ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement eine dritte Zertifizierung erlangen. Das Ganze sei als zweijähriger Prozess angelegt und so plane die Gemeinde bereits jetzt weitere Projekte und Veränderungen.

„Es ist gut, dass immer mehr Unternehmen Wege aus der Demografie-Falle suchen, aber es müssen sich wirklich alle damit beschäftigen“, appelliert Minister Althusmann an die Arbeitgeber. Deshalb wolle das Land das Demografie-Zertifikat auch nach 2019 vergeben und um eine Digitalisierungskomponente erweitern. Das Zertifikat ist Teil der Fachkräfteinitiative Niedersachsen.

Jedes Unternehmen und jede Organisation brauche eine gesunde Basis und gute Unternehmenskultur, die sich um die Ausgestaltung der Themen Führung, Chancengleichheit und Diversity, Gesundheit sowie Wissen und Kompetenz kümmert. „Ohne diese Basis ist eine zukünftige Entwicklung mit motivierten Mitarbeitern nicht möglich“, meint Lutz Stratmann (CDU), Geschäftsführer der Demografie-Agentur und früherer niedersächsischer Wissenschaftsminister.

„Die Auszeichnung zeigt, dass wir als Gemeinde ein attraktiver Arbeitgeber sind“, freut sich Bürgermeister Kristian W. Tangermann. Die Kommune sei sich bewusst, dass der Wettbewerb um die Arbeitnehmer in Zukunft noch härter wird. Deshalb biete Lilienthal schon heute eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mehr als 200 Menschen arbeiten bei der Gemeinde. Dazu zählt nicht nur die Verwaltung im Rathaus, auch der Baubetriebshof, die kommunalen Kindertagesstätten, die Gemeindebibliothek und die Volkshochschule gehören dazu.

Kritik kam am Dienstagabend im Ausschuss für Bürger und Innere Dienste von Ratsherr Andreas Strassemeier (Die Linke). Er mahnte an, dass die Gemeinde zu viele Teilzeitbeschäftigte habe. „Das produziert Altersarmut“, warnte er. Bürgermeister Tangermann hielt dem entgegen, dass insbesondere Frauen häufig den Wunsch nach einer Teilzeitbeschäftigung hätten, um mehr Zeit für die Kinder oder die Pflege von Angehörigen zu haben. Auch er würde gern mehr Vollzeitbeschäftigte einstellen.