Nichts mehr zu retten: Das Auto der Worpswederin brannte aus. (Feuerwehr)

Osterholz-Scharmbeck. Großer Schreck in der Abendstunde: Während ihrer Fahrt auf der Kreisstraße 9 bemerkte eine 69-jährige Worpswederin am Freitagabend plötzlich Flammen, die aus dem Motorraum ihres Wagens schlugen. Sie hielt sofort an und alarmierte die Feuerwehr, konnte aber nur noch zusehen, wie ihr Auto völlig ausbrannte. Während die Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck unter Atemschutz löschte, musste die Straße kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Schaden wird auf knapp 10 000 Euro taxiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit.