Das Auto war in der Böschung frontal gegen einen Baum geprallt, bevor es ausbrannte. (Feuerwehr St. Jürgen)

Lilienthal. Völlig ausgebrannt ist ein Auto im Lilienthaler Ortsteil Vierhausen. Der Fahrer war am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr beim Überholen von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw in der Böschung frontal gegen einen Baum geprallt. Anschließend fing das Fahrzeug Feuer. Zwei leicht verletzte Insassen konnten sich nach Angaben von Detlef Murken, dem Ortsbrandmeister von St. Jürgen, rechtzeitig aus dem Wagen befreien. Seine Feuerwehr war mit acht Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Unter Atemschutz löschte ein Trupp den Brand mit einem C-Rohr, so Murken. Die Kreisstraße 9 war auch mittags noch gesperrt, berichtete eine Polizeisprecherin.