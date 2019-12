Falsche Richtung: Ein Auto ist am Sonnabend in der Wörpe in Grasberg gelandet. (Marcus Schmidt)

Ein Grasberger hat sein Auto am Sonnabendvormittag in die Wörpe befördert. Der Unfall auf Höhe der Holzbrücke an der Speckmannstraße ereignete sich gegen 11 Uhr. Nach Angaben von Gemeindebrandmeister Norbert Blanke hat ein 37-jähriger Anwohner offenbar beim Parkvorgang die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und das Fahrzeug so die Böschung hinunter in den Fluss bugsiert. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. Er konnte sich den Angaben zufolge vor dem Eintauchen in das Wasser aus dem Auto retten.

Die Grasberger Feuerwehr war mit mehreren Kräften vor Ort. Betriebsstoffe sollen zunächst nicht ausgetreten sein, dennoch legten die Feuerwehrleute eine Ölsperre in den kleinen, nur wenige Meter breiten Fluss. Der Wagen sollte später durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Erst dann könne man sehen, wie groß der Schaden an Fahrzeug und Böschung tatsächlich ist, so der Sprecher.