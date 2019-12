Die Lilienthaler Polizei versucht, den Hergang eines Unfalls am Dienstag nachzuvollziehen. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Nach einem Unfall mit einem Kind an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal sucht die Polizei nach den Unfallbeteiligten sowie nach weiteren Zeugen. Nach Darstellung der Beamten wollte das neunjährige Kind am Dienstag gegen 13 Uhr die Straße an einer Ampelanlage überqueren. Dabei soll ein bislang unbekannter Autofahrer dem Kind über den Fuß gefahren sein. Der Mann stieg aus, auch der Fahrer eines folgenden Fahrzeugs soll sein Fahrzeug verlassen haben. Nach einer Diskussion seien beide Fahrer weitergefahren, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, berichtet die Polizei.

Das Kind wurde später ärztlich untersucht, die Polizei hat nach eigenen Angaben keinen Hinweis auf eine Verletzung. Zur Klärung der Angelegenheit, vor allem zur Auflösung der Frage, was die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls gezeigt hat, suchen die Ermittler nun aber nach den weiteren Beteiligten. Der Fahrer des unmittelbar beteiligten silbernen oder grauen Autos soll weiße Haare tragen und in Begleitung einer Frau auf dem Beifahrersitz gewesen sein. Auch der zweite Autofahrer und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter der Nummer 04298/ 920 00 zu melden.