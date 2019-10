K8 über eine Stunde gesperrt

Auto gerät in Gegenverkehr

Lars Fischer

Ein Autofahrer ist am Dienstag auf der K8 in Kleinmoor/Lilienthal in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wagen mit Pferdeanhänger zusammengestoßen. Es gab dabei hohen Sachschaden und zwei Leichtverletzte.