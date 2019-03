Ein Zug der Linie 4 war am Sonnabend in Lilienthal in einen Verkehrsunfall verwickelt. (Maximilian von Lachner)

Glück im Unglück hatten die Beteiligten an einem Unfall am Sonnabendmittag in Lilienthal. Ein 25-jähriger Lilienthaler bog mit seinem Peugeot vom Parkplatz eines Geschäfts nach links auf die Hauptstraße in Richtung Falkenberg ab, dabei übersah er aber eine in Richtung Bremen fahrendende Straßenbahn der Linie 4. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstanden sowohl an der Straßenbahn als auch am Auto Schäden, die die Polizei auf rund 5000 Euro beziffert. Verletzt wurde allerdings niemand.