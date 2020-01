Ein Unfall in Oberende beschäftigt die Polizei in Lilienthal. Dabei überschlug sich ein Auto. Der Fahrer soll zuvor von einem weißen Transporter bedrängt worden sein. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Bei einem Unfall in Oberende ist am Freitagmorgen ein 30 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 9 Uhr in Richtung Lilienthal unterwegs, als er von einem weißen Transporter bedrängt wurde und auswich. In der Folge kam das Auto des 30-Jährigen von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, so die Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298/ 9 20 00 bei der Polizei in Lilienthal zu melden.