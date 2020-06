Nach dem Unfall auf der Klostermoorer Straße sicherte die Feuerwehr den Einsatzort. (Feuerwehr)

Lilienthal. Gegen eine Gartenmauer gefahren ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen in Lilienthal. Danach überschlug sich der Wagen und wurde auf dem Dach liegend auf die Straße zurückgeschleudert. Der Mann war kurz vor 5 Uhr auf der Klostermoorer Straße (K8) aus Richtung Frankenburg unterwegs gewesen und in Höhe der Einmündung Richtpad von der Straße abgekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer den Fahrer bereits aus dem Auto befreit, er war leicht verletzt. Die Feuerwehr Lilienthal sicherte in Absprache mit der Polizei die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zudem nahm sie auslaufende Betriebsstoffe mittels Bindemittel auf und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Außerdem unterstützte sie die Fahrzeugbergung, säuberte die Fahrbahn und befreite sie von Trümmerteilen. Die Ortsfeuerwehr St. Jürgen entfernte zudem Teile der Gartenmauer und reinigte ebenfalls die Einsatzstelle.