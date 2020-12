Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). (Stefan Puchner/dpa)

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63 Jahre alten Autofahrer und einem neunjährigen Jungen ist es am Montag gegen 8.30 Uhr in der Straße Klosterweide in Lilienthal gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Autofahrer beabsichtigte demnach, von der Straße Im Orth nach rechts in die Klosterweide abzubiegen, als er mit dem neun Jahre alten Fahrradfahrer kollidierte. Das Kind wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.