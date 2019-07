Wer saß am Steuer des Unfallfahrzeugs? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in Lilienthal einen Unfall verursacht hat. Wie die Beamten berichten, kam der Fahrer eines Pkw auf der Trupermoorer Landstraße in Fahrtrichtung Falkenberg in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Pkw fuhr durch einen Zaun über ein Grundstück und erneut durch einen Zaun. Wieder auf der Trupermoorer Landstraße angekommen, flüchtete der Fahrer mit dem Pkw. Das Fahrzeug konnte allerdings gefunden werden, da er am Unfallort ein Kennzeichen verloren hatte. Beamte der Polizei Osterholz nahmen die Ermittlungen auf und konnten das Unfallfahrzeug, einen Opel Vectra, später aufspüren. Wer aber zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist unklar. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Nummer 04292/ 990 760 bei der Polizei in Ritterhude zu melden. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.