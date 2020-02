Jede Menge zu tun hatte die Lilienthaler Feuerwehr in der Nacht zu Freitag. Aufgrund des zunächst unklaren Lagebildes rückte sie mit 22 Personen an (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. Zwei Verletzte und ein Haufen Scherben sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Freitag im Lilienthaler Ortskern. Wie die Feuerwehr berichtet, war am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ein Autofahrer in der Hauptstraße auf Höhe der Klosterstraße mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Er rammte ein stehendes Auto und fuhr dann in zwei Mülltonnen voller Altglas. Die zwei Insassen des Unfallfahrzeugs wurden dabei leicht verletzt und mussten von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden.

Nachdem die Polizei die Spurensicherung abgeschlossen hatte, war es an der Feuerwehr, zum Besen zu greifen, und das Scherbenmeer auf der Straße zu beseitigen. Einige Kameraden mussten zwischenzeitlich den Einsatzort verlassen, weil ein paar Meter weiter ein Mann kollabiert war und Hilfe benötigte.

Trotz der Umstände konnten die Feuerwehrleute den Einsatz stimmungsvoll abschließen. Da ein Kollege und eine Kollegin um Mitternacht Geburtstag hatten, unterbrachen die ehrenamtlichen Helfer ihre Aufräumarbeit für ein paar Minuten, um sich im Kreis aufzustellen und den beiden ein Ständchen zu singen. Eine größere Feier wurde dann aber doch nicht draus: „Die Kameraden“, so ein Sprecher, „wollten dann auch wieder ins Bett.“