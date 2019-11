Bei einem drohenden Wildunfall sollte man das Lenkrad festhalten, aber auf gefährliche Lenkmanöver verzichten, empfiehlt die Polizei. (Friso Gentsch)

Tarmstedt. Bei einem unachtsamen Bremsmanöver ist am Montagabend ein 39-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 133 von Tarmstedt in Richtung Grasberg unterwegs, als er im rechten Seitenraum ein Reh sah. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, trat er auf das Bremspedal seines Wagens. Das Auto geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Renault mit einem Straßenbaum. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, bei einem drohenden Wildunfall zwar zu bremsen, das Lenkrad dabei aber unbedingt festzuhalten und auf gefährliche Lenkmanöver zu verzichten.