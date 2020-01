Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (dpa)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 bei Gyhum ist am Dienstagabend ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann gegen 19 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Hamburg ins Schleudern geraten und kollidierte mit dem Lkw einer 48-jährigen Kraftfahrerin. Der Autofahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (mmi)