Worpswede. Einem für sie noch undurchsichtigen Fall geht die Polizei in Worpswede nach: Eine Zeugin meldete am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Vorfall auf der Wörpedahler Straße. Aus einem schwarzen Peugeot 508 ragten die Beine der Beifahrerin während der Fahrt heraus. Der Wagen war in Schlangenlinien unterwegs und fuhr schließlich rechts ran. Anschließend sei eine Frau ausgestiegen und habe vom Auto weggehen wollen. Der Fahrer habe sie gepackt, an den Haaren zurück zum Auto gezerrt und wieder hineingestoßen. Während der Fahrt habe der Mann die Frau geschlagen. Als Beamte den Halter des Fahrzeugs befragten, gab dieser sich „sehr wortkarg“, so die Polizei. Sie sucht daher Zeugen, die das Geschehen zwischen Wörpedahler Straße, Wörpedorfer Straße und Worphauser Landstraße beobachteten, und bittet unter 04791/ 30 70 um Hinweise.