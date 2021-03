Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Stefan Puchner/dpa)

Grasberg. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Grasberg ist am Dienstagmittag ein Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt, denn in dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 30-jähriger Autofahrer in der Findorffstraße an dem an einer Haltestelle stehenden Bus vorbeifahren, als der 42-jährige Fahrer des Schulbusses gerade losfuhr. Bei diesem Vorgang kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei geht davon aus, dass der bei dem Unfall entstandene Schaden mehr als 4000 Euro beträgt.