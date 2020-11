Erneut ist es am Wochenende in Lilienthal zu mutwilliger Zerstörung gekommen. Der Schwerpunkt der Taten lag am Mühlendeich. (Friso Gentsch)

Lilienthal. Die Reihe der Vandalismus-Fälle in Lilienthal reißt nicht ab. Gleich mehrfach kam es am Wochenende zu mutwilligen Zerstörungen: In der Nacht auf Sonntag hatten sich die Täter ein Haltestellenhäuschen an der Falkenberger Landstraße als Ziel ausgesucht. An den Straßen Am Mühlendeich sowie Beim Spieker warfen Unbekannte in derselben Nacht Steine in die Front- oder Heckscheibe von insgesamt drei Autos, die hier geparkt waren. Am Mühlendeich wurden zudem zwei weitere Autos beschädigt, indem Außenspiegel sowie eine Autoantenne demoliert wurden. Die Polizeistation Lilienthal hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird dabei nicht ausgeschlossen. Hinweise werden unter Telefon 04298/465660 entgegengenommen.