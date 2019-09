Am Donnerstagmorgen kam es in Rotenburg zu einem schweren Unfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus. (Polizei Rotenburg)

In Rotenburg hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei Rotenburg kam es gegen 7.45 Uhr zwischen den Abfahrten Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Transporter. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Bundesstraße ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In dem Linienbus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste an Bord.

Wie die Polizei berichtet, sei der Fahrer des Transporters am Steuer eingeschlafen. Das decke sich mit den Spuren am Unfallort. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbagn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Linienbus.

Der junge Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Rotenburger Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. (haf/mmi)

Die Bundesstraße 75 ist nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost voll gesperrt. Wir informieren, wenn die Fahrbahnen wieder freigegeben werden...https://t.co/gi1anBVZzO pic.twitter.com/3s700CIh1j — Polizei Rotenburg (@Polizei_ROW) September 5, 2019

+++Dieser Text wurde um 10.51 Uhr aktualisiert+++