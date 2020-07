Beim Backen der Kuchen, die sie in ihr Backbuch aufnahm, verwendete Frieda Balsies überwiegend Biozutaten. (von der Decken)

Borgfeld. Ein halbes Jahr stand bei Frieda Balsies ganz im Zeichen des Backens, und in dieser Zeit versorgte sie ihre Klasse noch ein wenig regelmäßiger als sonst mit frisch gebackenem Kuchen. Denn Kuchenbacken ist Leidenschaft und Stressbewältigung bei der Waldorfschülerin. Und davon gibt es im Leben einer 14-Jährigen jede Menge. „Backen hat etwas Beruhigendes“, sagt sie strahlend.

Als es an die Überlegungen für die sogenannte Achtklassarbeit der Waldorfschule ging, einem aus Theorie- und Praxisanteil bestehenden Halbjahresprojekt, kam eines zum anderen. Schon lange war Frieda genervt, dass sie oft genug nur ein Rezept pro Backbuch aus dem gut gefüllten Bücherregal im Hauses Balsies interessierte. „Ich schreibe selber eines“, so der Entschluss, der sie nicht nur ein halbes Jahr intensivste Zeit am Backofen verbringen ließ, sondern ihr auch den von Kristina Vogt, Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, ausgelobten Gründungspreis bescherte. Mit der Verleihung des ersten School-Up-Gründungspreises, zeichnet das Starthaus Bremen in Kooperation mit der Senatorin und dem Landesinstitut für Schule (LiS) Bremer Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse aus. Die 14-jährige Schülerin der Freien Waldorfschule Bremen Osterholz gewann in der Altersklasse Youngstarter.

Ihr 65 Rezepte umfassendes Buch „Eine kleine Prise Glück – Friedas Backbuch“ – mit eigenen Fotografien ihrer Backwerke – überzeugte. Auf 144 Seiten versammelte sie ihre Lieblingsrezepte von Minikuchen, Macarons, Muffins, Toppings und Kuchen und strafte damit die Idee, dass Backen ursächlich mit der Weihnachtszeit verknüpft ist, Lügen. Für Frieda ist Backen zu jeder Jahreszeit prima, trotz alledem rundet ein Weihnachtskapitel mit Klassikern aus der Weihnachtsbäckerei ihr Backbuch ab. Sie schöpfte für ihre Rezeptsammlung nicht nur aus dem heimischen Bücherschrank, sondern auch aus dem Fundus von Freunden, Verwandten und ihrer Großmutter und wandelte die Rezepte nach ihrem Geschmack um.

Obwohl es sich hierbei um die Lieblingsrezepte einer 14-Jährigen handelt, schmeckten sie jeder Altersgruppe, sagt sie mit Überzeugung. Die Teigmischungen seien nicht speziell auf eine Zielgruppe abgestimmt, aber in der Verzierung der Kuchen könne man dem Alter des Kuchenessers Rechnung tragen. Gerne backt sie für ihre Altersgenossen einen bunten Regenbogenkuchen, kann aber genauso gut auch Baumkuchen zubereiten. „Wir leben mit dem Geruch, er zieht durch das gesamte Haus“, sagt ihre Mutter Antje Balsies über den Duft von Friedas frisch gebackenen Kuchen, den die ganze Familie liebt.

Fast alle Exemplare vergriffen

Immer ist es eine kleine Prise Glück, die sich für Frieda mit dem Backprozess verbindet. Es sei der Verwandlungsprozess der Zutaten von flüssig zu fest, der sie fasziniere, sagt sie. Backen und Verzieren machen ihr den meisten Spaß, beim Verzehr der süßen Backwaren ist sie eher maßvoll. Süßes isst die Schülerin sehr gerne, aber zwei Kuchenstückchen reichen ihr. Für den Rest werden Freunde oder Verwandte eingeladen. Auf Schulstress reagiert sie mit einer Backattacke. Erklärtes Lieblingsrezept ist der Vialella-Kuchen mit jeder Menge Schokolade und Schokoladencreme in und auf dem Kuchen.

Zettelwirrwarr war gestern, denn ihre Mappe mit Rezepten hat Frieda nun aufgelöst. Von den 50 gedruckten Exemplaren des Backbuches gibt es nur noch einige wenige, die Nachfrage war groß. Eine Neuauflage oder eine Fortsetzung kommt für Frieda aber nicht in Frage, denn mit Abgabe der Achtklassarbeit hat sie dieses Thema beendet. Das Backen für Familie und Freunde aber bleibt.