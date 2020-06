Oliver Moje vom Timkebad-Förderverein (links) mit Hausmeister Frank Hahs. Das Freibad wird am 20. Juni geöffnet, zeitgleich mit dem Ummelbad in Hepstedt. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Abstand halten. Das galt pandemiebedingt für die Mitglieder des Samtgemeinderates, die sich deswegen im geräumigen Forum der KGS zu ihrer Sitzung trafen und dort alle an ihrem eigenen Tischchen saßen. Und das gilt auch für die Badegäste, die in dieser Saison die drei Freibäder der Samtgemeinde Tarmstedt aufsuchen werden. Wie Verwaltungschef Frank Holle mitteilte, wurde für das Timkebad in Kirchtimke, das kommenden Sonnabend, 20. Juni, öffnet, eine Obergrenze von 150 Besuchern festgelegt. Im Ummelbad in Hepstedt, das ebenfalls am 20. Juni an den Start geht, dürfen sich dagegen nur 120 Menschen gleichzeitig aufhalten. Dort sei die Liegewiese kleiner als in Kirchtimke und in Wilstedt, wo ebenfalls 150 Badegäste zur gleichen Zeit erlaubt sind. Das Heidebad öffnet eine Woche später, am 27. Juni.

Holle betonte: „Wir fangen jetzt erst mal damit an. Bei Bedarf können wir jederzeit nachjustieren.“ Das könnte bei großem Andrang der Fall sein, wenn Badegäste zu lange bleiben, sodass andere abgewiesen werden müssten. Denkbar sei etwa die Einführung von Zeitzonen, beispielsweise vormittags und nachmittags. „Aber vielleicht gibt es ja auch eine weitere Lockerung“, so Holle. Wichtig sei, dass Schlangen vor dem Einlass vermieden würden.

Nach Auskunft von Oliver Moje vom Förderverein Timkebad sind in den fünf Tagen nach Start des Onlineverkaufs bereits Jahreskarten im Wert von 2800 Euro verkauft worden. Im Vorjahr seien mit den Jahreskarten rund 4000 Euro eingenommen worden. In diesem Jahr gibt es im Timkebad nur mit Jahreskarten Einlass. Der Förderverein verspricht sich davon einen besseren Überblick über die Besucherzahlen. Zudem seien im Falle eines Falles mögliche Infektionsketten leichter nachzuvollziehen. In Hepstedt und in Wilstedt wird es aber auch Tageskarten geben. Alle Tickets sind in diesem Jahr nur für das Freibad gültig, das sie ausgegeben hat. Das ist jedenfalls der aktuelle Plan.

Wilstedts Bürgermeister Traugott Riedesel, von Beruf Arzt, machte deutlich, dass für ihn der reguläre Betrieb der Schulen und Kindergärten Priorität habe, die Öffnung der Freibäder sei dagegen nachrangig. Gleichwohl sei es gut, dass nun nach einer Phase der Abwägung alle drei Freibäder geöffnet würden: „Das reduziert den Andrang und vermindert die Risiken.“ Die Begrenzung der Besucherzahlen sei angemessen.