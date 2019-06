Eine der zwei Linden, die Philipp Uphoff (Zweiter von links) für die Stiftung Worpswede an der Hembergstraße gepflanzt hat. Aus dem Stiftungsvorstand mit dabei sind Kathrin Widhalm (links), Christoph Bayer (Zweiter von rechts) und Peter Ulrich. (Bernd Kramer)

Worpswede. Grün ist es ja schon, das Dörfchen Worpswede. Aber ist es auch grün genug? Geht es nach den Aktiven der Stiftung Worpswede, dann kann der Künstlerort noch ein paar weitere Bäume vertragen. Mit dem Projekt „Zukunft pflanzen – Bäume von morgen“ wollen sie dafür sorgen, dass Vegetationslücken an den Alleen im Ort geschlossen werden. Da ein Baum und dessen Pflege aber nicht kostenlos zu haben sind, ist die Stiftung auf Unterstützer angewiesen.

Die ersten zwei Bäume stehen bereits. An der Hembergstraße, ganz in der Nähe des früheren Standorts des Bioladens Moorrübe hat die Stiftung zwei Linden pflanzen lassen. „Das ist der Start“, sagt der Stiftungsvorsitzende Christoph Bayer beim Betrachten der beiden Pilotbäume. Und gehe es nach ihm, dann folgen ihnen noch viele weitere. Die Baumpflanzung, macht Bayer deutlich, ist ein Ergebnis der Überlegungen zur künftigen Gemeindeentwicklung, über die sich auch die Mitglieder der Stiftung fortwährend Gedanken machten. In einem Papier, das die Stiftung vor Jahren vorlegte, wird der „ausgeprägte, ortsbildprägende Baumbestand“ als worpswedetypisch ausgemacht. Ein guter Grund, sich an dessen Erhalt zu machen.

Für die Stiftung, so Bayer, seien die Alleebäume ein wichtiges Element Worpswedes. „Sie unterstützen die Unverwechselbarkeit des Dorfes und verhindern, dass wir in irgendeine Beliebigkeit abwandern.“ Daher habe man sich entschlossen, in enger Abstimmung mit der Gemeinde die Lücken an den Straßen nach und nach zu füllen und kranke oder zu alte Bäume auszutauschen.

Diese Arbeit, vor allem deren Finanzierung, könne die Stiftung aber nicht allein leisten. Daher wolle man Bürgerinnen und Bürgern das Angebot machen, sich daran zu beteiligen und weitere Linden, Eichen oder Ahorne im Ort zu platzieren. Bedarf sieht der Stiftungsvorstand vor allem an der ortsbildprägenden Bergstraße, aber auch an der Straße in Richtung Hüttenbusch gibt es Potenzial. Über rund ein Dutzend Standorte habe man mit der Gemeinde schon gesprochen.

30 bis 40 Standorte im Auge

Der Bedarf ist laut Philipp Uphoff aber weitaus höher. Der Gartenbauer arbeitet mit der Stiftung zusammen und hat mit seinen Kollegen auch die beiden Pilot-Linden gesetzt. Uphoff zufolge gibt es in Worpswede mindestens 30 bis 40 Orte, an denen man neue Bäume setzen könnte, wenn denn die Mittel vorhanden wären.

Daher sollen nun Bürger helfen und Geld für Bäume spenden. Das Paket aus Baum und Pflegeversprechen soll für 850 Euro zu haben sein. Mit dem Betrag soll der Baum beschafft und eingesetzt werden. Außerdem wird sich Gartenbauer Uphoff zwei Jahre lang um die Pflege des Gewächses kümmern. Bei so jungen Bäumen sei es wichtig, sie regelmäßig intensiv zu gießen, sagt Uphoff. Alle zwei Wochen sollte der Baum rund 100 Liter Wasser erhalten, damit er auch anwächst und später allein zurechtkommt. Und sollte in dieser Zeit etwas mit dem Baum passieren, werde man sich auch um den Ersatz kümmern, ergänzt Stiftungschef Bayer. Und eine Plakette mit dem Namen des Sponsors werde man auch anbringen.

Das Projekt ist langfristig angelegt: „Es soll ein Dauerläufer werden“, sagt Christoph Bayer. Wer sich mit einer Patenschaft beteiligen möchte, findet unter www.stiftung-worpswede.de weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten.