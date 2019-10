Vor der Klosterkirche in Lilienthal sind am Mittwoch zwei alte Bäume gefällt worden, um Platz zu machen für den geplanten Anbau des Gemeindezentrums. (Lutz Rode)

Um Platz zu schaffen für die geplante Erweiterung des kirchlichen Gemeindezentrums, sind vor der Klosterkirche in Lilienthal zwei alte Bäume gefällt worden. Arbeiter setzten am Mittwoch die Kettensäge an eine Platane und eine Eiche. Dort, wo sie standen, ist ein Anbau vorgesehen. Der Kahlschlag im historischen Ortskern gefällt längst nicht jedem. Die Kirchengemeinde nahm in den vergangenen Wochen auch Protestnoten entgegen. Doch der große Plan steht: Die evangelische Kirchengemeinde will ihre Arbeit in dem neuen Gemeindezentrum konzentrieren. So wird das Kirchenbüro künftig dort untergebracht sein und auch der Konfirmandenunterricht soll dort unter anderem stattfinden. Zudem soll das Angebot für Familien ausgebaut werden. 1,5 Millionen Euro investiert die Kirchengemeinde in die Erweiterung.