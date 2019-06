Nachdem am Kutscherweg in Lilienthal ein Baum von einem Ast befreit werden musste, sperrte die Gemeinde gleich ein ganzes Wegstück. (André Fesser)

Nachdem am Kutscherweg in Lilienthal am Montagabend ein Baum von einem kapitalen Ast befreit werden musste, weil dieser auf die Straße zu stürzen drohte und eine Gefahr darstellte (wir berichteten), sperrte die Gemeinde am Dienstagabend gleich um die Ecke ein ganzes Wegstück. Der Mühlendeich an der Wörpe zwischen Kutscherweg und Sternwartestraße ist für Fußgänger und Radfahrer bis auf Weiteres tabu, ein Schild warnt sogar vor einer „Lebensgefahr“. Auf Nachfrage teilte die Gemeinde mit, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handele. Die dort stehenden Bäume reagierten auf die Trockenheit des vergangenen und des laufenden Jahres mit einem verstärkten Totholzabwurf. Mitarbeiter des Baubetriebshofs haben sich die Sache am Mittwoch angesehen. Im Verlauf der Woche sollen nun Pflegearbeiten verrichtet werden, hieß es aus dem Rathaus.