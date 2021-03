Julia Fischer-Wasels eröffnet am 1. April das Dorfcafé Worpswede mit einem „To-Go“-Angebot. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Nach mehreren eher durchwachsenen Tagen scheint pünktlich zum Pressetermin die Sonne. Jetzt auf der Terrasse sitzen und einen Cappuccino genießen, dazu ein leckeres Stück Kuchen - das wäre es gewesen. Aber stopp, wir haben Pandemie, und das Dorfcafé Worpswede ist zurzeit geschlossen. Wie berichtet, hat die letzte Inhaberin, Eva Schauneweg, aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben müssen. Doch mit dem Dorfcafé wird es weitergehen, eine neue Betreiberin ist gefunden.

Julia Fischer-Wasels eröffnet am 1. April das Café mit einem „To-Go“-Angebot. Wegen der Oster-Ruhetage gab es eine kurzzeitige Verunsicherung, inwieweit die Gastronomie davon betroffen sein würde. Doch die Ruhetage sind gestrichen, somit ändert sich an der ursprünglichen Planung nichts. Fischer-Wasels startet mit Kaffee aus der Siebträgermaschine, Eis und Kuchen zum Mitnehmen. Sie legt großen Wert auf frische Zubereitung und Bio-Zutaten, bevorzugt aus der Region. Zu Beginn werden es drei Sorten Kuchen sein, dazu Brownies, Muffins und Kekse. „Mein Anspruch ist, dass es hier immer nach frisch gebackenem Kuchen riecht“, betont die 45-Jährige. Nur die vegane Variante wird sie nicht selbst backen, sondern von der Backstube am Mühlenberg beziehen. Da sie selbst nicht vegan lebt, hadere sie beim Probieren mit dem ungewohnten Geschmack. Der Kühltresen wird mit Eis von Kaemena aus dem Blockland befüllt. „Hauptsache, wir kommen erst einmal in Gang“, findet Fischer-Wasels. Das Angebot werde man nach und nach ausbauen. Geplant sei ein Frühstücksangebot, wechselnde Suppen oder rustikale Bauernbrote. Doch dafür müsse die Gastronomie wieder geöffnet werden.

Aber wie kommt die gebürtige Bremerin auf Worpswede? Die beste Freundin ihrer Mutter sei Worpswederin, sagt Julia Fischer-Wasels. Schon als Kind sei sie hier spazieren gegangen oder im Winter gerodelt. Die Tochter eben dieser Freundin habe nun die Mitteilung, dass eine Nachfolge für das Café gesucht wird, auf Facebook geteilt. Von diesem Post fühlte sich Julia Fischer-Wasels gleich angesprochen und klickte auf die Fotos. „Das ist ja nett!“, so der erste Gedanke. Das Angebot ging ihr mehrere Tage nicht aus dem Sinn. So habe sie dann ihr Interesse bekundet. Auch ihrem Partner sagte der Besichtigungstermin gleich zu. Bei Familie Schauneweg meldeten sich mehrere Interessenten, sie trafen laut Julia Fischer-Wasels die Vorauswahl für das nächste Gespräch mit dem Vermieter. Doch auch hier sei man sich gleich sympathisch gewesen. Am selben Abend kam die Zusage. Ohne diesen Zufall mit dem Facebook-Post hätte Julia Fischer-Wasels „nicht mal die Idee gehabt, ein Café zu eröffnen.“ Und wenn es mit dem Dorfcafé nicht geklappt hätte, dann würde sie auch nach keiner anderen Lokalität Ausschau halten.

An dem bewährten Konzept, in erster Linie ein Treffpunkt für die Worpsweder zu sein, möchte Julia Fischer-Wasels nicht viel ändern. „Wir wissen, dass wir große Schuhe zu füllen haben“, ist sie sich bewusst. Sie will aktiv den Kontakt und das Gespräch mit den Gästen suchen. Eine bisherige Mitarbeiterin wird sie im Service unterstützen. Zwei weitere Aushilfskräfte haben sich schon gemeldet. Die künftige Cafébetreiberin hofft auf ein gutes Team. Auch ihr Partner wird, wenn es seine Berufstätigkeit erlaubt, eingespannt. Julia Fischer-Wasels kommt aus der Sport-Event-Branche und hat Spaß an der Organisation. Neben Lesungen kann sie sich kleinere Konzerte oder nachmittägliche Veranstaltungen für Kinder vorstellen. Darauf freut sich besonders die sechsjährige Tochter Louisa. Zuversichtlich sagt Julia Fischer-Wasels: „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ Das Weiterbestehen des Cafés scheint Anklang im Ort zu finden: Ein entsprechender Facebook-Eintrag in der Worpswede-Gruppe hat über 150 Likes und zahlreiche zustimmende Kommentare erhalten.

Erwartungsvoll blickt Julia Fischer-Wasels auf das Soft-Opening: „Gucken wir mal, was Ostern bringt.“ Sie hofft auf baldige Lockerungen für die Gastronomie. Die Tische und Stühle stehen auf der Sonnenterrasse schon bereit.

Die 45-Jährige hat in Freiburg Tourismuswirtschaft und später Internationales Management und Tourismus in Brighton studiert. Gastronomie-Erfahrung konnte sie durch Nebenjobs und später durch eine Tätigkeit bei einem Catering-Unternehmen sammeln. Zuletzt arbeitete sie als Assistent Director beim Ryder Cup, einem internationalen Golfturnier. Sie lebt seit 2015 mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter in Bremen.