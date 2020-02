Das Zusammenspiel findet sich von selbst: Caspar Heinemann, Jürgen Schöffel und Reimar „Mecki“ Jelkmann (von rechts). (CARMEN JASPERSEN)

Spontanität und Improvisation sind die ersten Stichwörter, die fallen, wenn von der Worpsweder Session die Rede ist. Tatsächlich ist das Zusammenspiel der Musiker, die sich jetzt wieder in der Music Hall treffen, nicht ganz so unorganisiert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. „Wir wissen nur, wer da ist, aber nicht warum“, kokettiert Sven Bartel-Baro. Er ist nicht nur der Taktgeber an den Percussions, er organisiert das mehr oder weniger freie Musizieren seit einigen Jahren.

Ein bisschen Vorbereitung braucht auch eine solche Veranstaltung, allein schon um zu vermeiden, dass möglicherweise fünf Trommler sich abends darüber wundern, dass gar kein Gitarrist erschienen ist. Wer mitmachen will, meldet sich bei Bartel-Baro an, im Ernstfall siebt er ein wenig aus, denn es gibt eher zu viele als zu wenige Interessenten. Dass manchmal noch jemand unerwartet zur Runde dazustößt, ist allerdings auch nie ausgeschlossen. Es hat sich herumgesprochen, dass die Session eine runde Sache ist. Für eine Nacht werden Fremde zu einer Band. Das Spielniveau ist hoch, das Publikumsinteresse auch. Es kommen mittlerweile bis zu 200 Besucher – auch ein Grund, warum es über die Jahre Veränderungen gegeben hat.

Sven Bartel-Baro gibt die Schlagzahl vor: Er organisiert mittlerweile die Session in der Music Hall. (CARMEN JASPERSEN)

Um 20 Uhr soll es losgehen, aber so ganz eng sieht das niemand. Sven Bartel-Baro ist ungefähr eine Stunde zuvor in der Music Hall und baut schon einmal seine Trommeln auf, verkabelt das Gesangsmikrofon und testet kurz die Technik. Nach und nach treffen die Mitspieler ein, manche mit kleinem Gepäck wie eine Mundharmonika, andere mit Kontrabass oder Hammondorgel. Letztere spielt Blue Weaver, der dies bereits in den 70er-Jahren bei den Bee Gees tat. Sein Instrument, der Albtraum eines jeden, der es schleppen muss, hat der Wahl-Worpsweder praktischerweise in der Music Hall „geparkt“. Er ist ebenso wie sein Landsmann Brian Parrish seit vielen Jahren ein Stammgast.

Jürgen Schöffel ist einer der Musiker, die regelmäßig Spaß an der Session haben. (CARMEN JASPERSEN)

Ins Leben gerufen hat aber ein anderer Brite diese Institution des örtlichen Musiklebens vor fast 17 Jahren: Steve Westaway. Am Himmelfahrtstag 2003 trafen sich zum ersten Mal ein paar spielfreudige Worpsweder in der Kneipe der Music Hall. Von da an gab es jeden Donnerstag eine Session. Irgendwann wechselten Ort und Zeit und Rhythmus; man spielte 14-tägig und dienstags im Bistro Sonntag. Seit dem vergangnen Jahr ist die Session wieder zurück auf der anderen Seite der Findorffstraße, in den Saal der Music Hall, wo man aber nicht auf der Bühne, sondern ebenerdig im Thekenbereich auftritt. Und auch beim Tag ist alles wieder beim Alten. Ab Februar wird wieder am letzten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr gespielt, das nächste Mal am 27. Februar. Nur der Turnus der Anfangsjahre bleibt unerreicht, die Thursday-Session findet nur noch alle vier Wochen statt.

Was immer wieder wechselt, sind die Songs und Besetzungen. Wenn zwei so ausgewiesene E-Gitarren-Experten wie Parrish und Caspar Heinemann vor Ort sind, dann kann man sich an „Hotel California“ mit Twin-Guitar-Solo wagen. Singer-Songwriter Holm Hofmann hat eigene Stücke mitgebracht, und Marcel Baße stimmt einen zwar anders gedachten, aber durchaus passenden Titel von Philipp Poisel an: „Froh dabei zu sein“.