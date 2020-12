Bürger kämpfen für den Erhalt der Bäume am Jan-Reiners-Weg. (pes)

Borgfeld/Lilienthal. Die Lilienthaler Allgemeinmedizinerin Kathrin Thelitz setzt sich für den Erhalt alter Bäume am Jan-Reiners-Weg ein. „In den vergangenen zwei Jahren wurden systematisch die dem Weg nächsten großen Bäume entlang des Jan-Reiners-Weges abgeholzt. Dies diente augenscheinlich einer fortlaufenden Weg-Verbreiterung, wobei weder zwischen gesunden noch toten Bäumen unterschieden wurde“, schreibt Thelitz in einer Petition, die sie im Sommer beim Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft eingereicht hatte. Die Bremerin findet die Rodung in einem Naturschutzgebiet „absolut inakzeptabel“ und sucht nun Unterstützung im Bremer Parlament.

Dabei geht es um den Erhalt des alten Baumbestandes im Naturschutzgebiet im westlichen Hollerland und entlang des Jan-Reiners-Weges. Dass mutmaßlich auch gesunde Bäume von der Abholzung betroffen sind, wollte die promovierte Medizinerin nicht einfach widerstandslos hinnehmen. 45 Bürgerinnen und Bürger schlossen sich spontan ihrem Protest an. „Aktuell sind neben kranken Bäumen bereits wieder gesunde Bäume des alten Baumbestandes zur Abholzung markiert“, heißt es in der Petition weiter.

Bis zum 5. November konnten Bürgerinnen und Bürger das Schreiben online unterzeichnen. Nun kümmert sich der Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft darum, die Sache aufzuklären. Doch das Verfahren hängt in der Schwebe. Eine Antwort auf die Frage, warum die Umweltbetriebe Bremen (UBB) die beklagten Maßnahmen ergriffen haben, sei bislang offen, berichtet der Petitionsausschuss-Vorsitzende Claas Rohmeyer (CDU) auf Nachfrage. „Wir haben eine Anfrage an die Bremer Umweltsenatorin gestellt, die uns dazu Auskunft geben wird. Bislang haben wir aber in der Sache noch nichts gehört“, so Rohmeyer weiter. „Wir haben die Behörde jetzt noch einmal freundlich um eine Antwort gebeten.“

Kathrin Thelitz beklagt zudem, dass nicht nur Bäume abgeholzt, sondern auch Grünschnitte unprofessionell durchgeführt worden seien. „Zusätzlich wurde durch eine systematische maschinelle Begradigung des Grüns entlang des verbreiterten Weg-Bereiches der aktuelle Baum- und Buschbestand schwer beschädigt“, schreibt die Petentin. Sie habe beobachtet, dass Rinden zerkratzt und Äste zersplittert wurden. „Somit droht diesen Pflanzen ebenfalls ein weiteres Absterben“, mahnt sie.

Ersatzanpflanzungen gefordert

Gemeinsam mit ihren 45 Mitstreiterinnen und Mitstreitern fordert die Initiatorin eine Stellungnahme und eine sofortige Einstellung der aktuellen Abholzungen im Naturschutzgebiet sowie den Ersatz des bereits zerstörten Baumbestandes durch Neupflanzungen.

„Wir haben unsere erste Anfrage noch einmal angemahnt“, erklärt Petitionsausschuss-Vorsitzender Claas Rohmeyer. Er rechne in Kürze mit einer Stellungnahme der Behörde.