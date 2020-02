Ortsbrandmeister Hans-Lüder Behrens macht sich Sorgen um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Timmersloh. (Louis Kellner)

Borgfeld. Sturmtief Sabine haben die Timmersloher gut überstanden. Ein abgeknickter Baum drohte auf einen Gastank zu fallen, sonst keine nennenswerten Einsätze, vermeldet Ortsbrandmeister Hans-Lüder Behrens. Sollte in Timmersloh allerdings mal ein größerer Brand zu löschen sein, könnte es eng werden. Mit wachsender Sorge schaut Behrens auf die Anzahl der aktiven Mitglieder, die schnell vor Ort sind: 25 sollten es sein, zurzeit halten sich in Timmersloh aber nur 19 Freiwillige für den Ernstfall bereit.

Das hat Auswirkungen auf das schnelle Eingreifen und somit auf die Sicherheit der Timmersloher. Auf die niedersächsischen Nachbarn, so Behrens, könne Timmersloh nicht unbedingt zählen. „Nach Feuerwehrrecht dürfen wir nicht über die Landesgrenze hinweg helfen, da geht es auch um das Bezahlen der Einsätze.“

Für die Nachwuchssorgen macht der Ortsbrandmeister zwei Dinge verantwortlich: „Von den Jugendlichen im Ort ist keiner mehr bereit, ein Ehrenamt anzutreten und zu helfen“, glaubt der 57-jährige Landwirt. Teilweise engagierten sie sich in anderen Bereichen. Außerdem gebe es in Timmersloh für die Jüngeren weder Arbeitsplätze noch bezahlbaren Wohnraum. „Sie ziehen deshalb nach Schwanewede und Ritterhude", und seien so für die Timmersloher Feuerwehr verloren.

An ihre Grenzen stoßen laut Behrens auch die jetzigen Mitglieder der Timmersloher Wehr. „Bis vor 20 Jahren waren fast nur Landwirte in der Freiwilligen Feuerwehr, von fast jedem Hof kam ein Feuerwehrmann.“ Auf Abruf bereitzustehen und im Falle eines Einsatzes ein paar Stunden die Arbeit liegen zu lassen, das könne sich von den Landwirten heute kaum noch jemand leisten. Wer auswärts arbeite, der habe oft einen zu weiten Anfahrtsweg, um schnell beim Einsatzort zu sein.

Und auch die Kollegen der Berufsfeuerwehr aus der Feuer- und Rettungswache 2 an der Bennigsenstraße benötigten eine halbe Stunde, ehe sie in Timmersloh sind. In Situationen, in denen es um Sekunden gehe, könnte das fatal sein. „Das ist der Strukturwandel im ländlichen Raum“, beklagt Behrens. Einen Lösungsansatz sieht er nicht: „Wir müssen warten, bis ein Umdenken bei den jungen Leuten einsetzt“, sagt er. Das mündliche Werben jedenfalls bringe keinen Zuwachs. Die Jugendfeuerwehr sei vor 20 Jahren stillgelegt worden: zu viel Arbeit, zu wenige Jugendliche. „Wenn das jemand machen möchte: gern.“

Wie sie jüngere Timmersloher ins Boot holen, beschäftigte die Brandbekämpfer auch auf der jüngsten Jahreshauptversammlung. 25 Mann, diese Marke habe die Wehr zuletzt vor zehn Jahren erreicht, so Behrens. Schrumpfe die Wehr weiter, müsse sie womöglich aufgelöst werden. „Ab wann das der Fall ist, entscheidet der oberste Dienstherr der Feuerwehr Bremen.“ Ziel sei es allerdings, die Timmersloher Wehr zu erhalten, um vor Ort schnell Hilfe leisten zu können.

Im vergangenen Jahr wurden die Timmersloher zu vier Bränden gerufen und zu drei technischen Hilfeleistungen. Das seien ungefähr so viele Einsätze gewesen wie in den Vorjahren. Unter anderem löschten die Freiwilligen einen hartnäckigen Heckenbrand auf moorigem Untergrund und kleinere Flächenbrände an Straßenrändern. „Wir sind auch zu dem Brand im Cinestar Kristallpalast gerufen, allerdings nicht eingesetzt worden“, so Behrens. Auch in Gröpelingen halfen die Freiwilligen aus Timmersloh.

Mit der Leistung und dem Zusammenhalt in der Timmersloher Feuerwehr ist Behrens zufrieden: „Wir haben hier eine Superkameradschaft.“ Grundsätzlich wünscht sich Behrens, dass das Ehrenamt mehr geschätzt wird – auch in den Reihen der Behörden. Räume ein Freiwilliger in einer Sturmnacht vorrangig öffentliche Flächen, dürfe er für den Einsatz der Feuerwehr auf seinem eigenen Grundstück am nächsten Tag keine Rechnung vorgelegt bekommen. Das gebe es aber, so Behrens, und es komme bei den Brandbekämpfern gar nicht gut an.

Zur Sache

Das steht 2020 auf der Agenda

Die Feuerwehrmänner sollen eine neue, persönliche Schutzausrüstung geliehen bekommen. „Dafür müssen die Anproben organisiert werden“, erklärt Ortsbrandmeister Hans-Lüder Behrens. Die neue Bekleidung soll die Freiwilligen bei Einsätzen besser vor Schadstoffen schützen und einfacher zu reinigen sein. Geplant ist auch ein Tag der offenen Tür. Beim Dorfputz am Sonnabend, 21. März, ab 9 Uhr wollen die Feuerwehrmänner gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft in Timmersloh Müll einsammeln.