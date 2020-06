Die Filiale der Volksbank Bremen-Nord in Scharmbeckstotel schließt, und sie ist nicht die einzige. (Christian Kosak)

Bremen/Osterholz/Rotenburg. Die Reihe der Bankfilialschließungen in der Region setzt sich fort. Nachdem die Sparkasse Rotenburg Osterholz damit begonnen hatte, ihr Filialnetz auszudünnen, reduziert nun auch die Volksbank Bremen-Nord die Zahl ihrer Standorte. So hat die Genossenschaftsbank ihren Kunden mitgeteilt, dass sie sieben von 13 Standorten nach der Corona-Pandemie nicht wieder öffnen wird. Das wird sich auch in Lilienthal bemerkbar machen: Die Filiale im Ortsteil Frankenburg gehört neben den Standorten Aumund, Burg, Grohn, Farge, Platjenwerbe und Scharmbeckstotel zu den Streichposten.

In Zukunft werden die Kunden dort nur noch Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker finden: „Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir bereits den mitarbeiterbedienten Kundenservice in den betroffenen Kleinstgeschäftsstellen eingestellt. Eine erneute Öffnung über die SB-Möglichkeiten hinaus ist nicht mehr geplant“, heißt es seitens des Vorstands gegenüber unserer Redaktion. Die Begründung ähnelt denen vorangegangener Filialschließungen anderer Bankhäuser: Die große Mehrheit der Kunden wickele ihre Bankgeschäfte eigenständig online über Smartphone, Tablet und Computer ab und besuche seltener die Geschäftsstellen, heißt es in einem Kundenschreiben der Volksbank.

Die betroffenen Mitarbeiter sollen die Teams anderer Filialen verstärken. Insgesamt beschäftigt die Volksbank Bremen-Nord nach eigenen Angaben 90 Mitarbeiter, die sich um 22 000 Kunden kümmern. Ansprechpartner erreichten die Kunden künftig in der Hauptstelle Vegesack und den Niederlassungen Blumenthal, Lesum und Ritterhude.

Kunden der Sparkasse Rotenburg Osterholz und der Volksbank Osterholz Bremervörde brauchen darüber hinaus vorerst offenbar keine weiteren Filialschließungen zu befürchten. Beide planen keine Änderungen ihrer Infrastruktur, wie sie auf Nachfrage mitteilten. „Wir haben unsere Planungen bereits vor Corona abgeschlossen“, erklärte Mathias Schröder aus dem Vorstandsstab der Sparkasse. Die beschlossenen Schließungen oder Umwandlungen der Standorte Trupermoor, Lintel, Ihlpohl, Osterholz-Scharmbeck Innenstadt, Wilstedt sowie zweier Filialen in Rotenburg werden wie geplant umgesetzt.

Bei der Volksbank Osterholz Bremervörde wird sich nichts ändern, wie Marketingleiter Jens Themsen erläuterte. Alle 20 Geschäftsstellen sollen erhalten bleiben. Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, sollen auch die Vertretungen in Vollersode, Falkenberg, Hipstedt und Basdahl wieder öffnen. Sie sind derzeit zu. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Themsen.