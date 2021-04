Unterstützung für Einzelhändler

Banner wirbt fürs Einkaufen in Borgfeld

Antje Stürmann

Ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Banner wirbt ab sofort für die Geschäfte in Borgfeld. Der Beirat will so die Einzelhändler unterstützen und auf lange Sicht den Charme des Ortskerns erhalten.