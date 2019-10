Eine Tochter hat sich am Konto des verstorbenen Vaters bedient, im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Verden wurde die Geldstrafe für die klamme Frau reduziert. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck / Verden. Mit der EC-Karte ihres verstorbenen Vaters hat eine Frau sich reichlich Bargeld besorgt und auch über 600 Euro für die Teilnahme an einem Musikfestival überwiesen. Ihre finanziellen Machenschaften zulasten der Mutter blieben der Familie nicht verborgen. Nach dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck musste sich nun auch das Landgericht Verden mit dem Fall befassen: Die Angeklagte wollte unbedingt eine Reduzierung der Geldstrafe erreichen.

Wegen sechsfachen Computerbetruges war die 47-Jährige im Mai zu einer Gesamtstrafe von 100 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht in ihrem Wohnort sah es als erwiesen an, dass sie im Spätsommer vergangenen Jahres innerhalb weniger Tage gleich fünfmal das Konto angezapft und insgesamt über 1100 Euro abgehoben hatte. Der sechste und allein mit 60 Tagessätzen geahndete Fall betraf die Überweisung an einen Konzertveranstalter. Die Angeklagte habe sich einen Vermögensvorteil verschafft und gleichzeitig das Vermögen der Mutter geschädigt, hieß es im erstinstanzlichen Urteil.

Darin wurde auch festgehalten, dass die Frau die Taten zwar eingeräumt, die Umstände aber anders als die betroffene Mutter geschildert hatte. Nach Darstellung der Angeklagten hat sie die EC-Karte des Verstorbenen samt PIN erhalten, damit sie für die Mutter Geld hole. Dann habe sie vergessen, die Karte zurückzugeben.

Die 72-Jährige bestritt dies, ging vielmehr davon aus, die – ebenfalls verwitwete – Tochter habe das Kärtchen geklaut. Es soll kurz vor dem Tod des Vaters abhandengekommen sein.

Um die genauen Umstände ging es vor der fünften Kleinen Strafkammer des Landgerichts aber nur noch am Rande. Die Berufung sei auf das Strafmaß und explizit die Tagessatzhöhe beschränkt, erklärte die Verteidigerin. Woraufhin sofort die Feststellung der vorsitzenden Richterin erfolgte: „Der Schuldspruch ist damit rechtskräftig“.

So ganz schien die Angeklagte dies nicht zu verstehen. Als ihre derzeitige finanzielle Lage beleuchtet werden sollte, wollte sie erst einmal wieder ihre Version davon liefern, wie sie an die Karte gelangt sei, nämlich angeblich legal. Schnell gestoppt, fasste die nicht berufstätige Frau ihre Finanzsituation in zwei Worten zusammen: „ganz schlecht“. Es folgten etliche Gründe dafür, die unterm Strich auch dazu geführt hätten, dass die in Aussicht gestellte Rückzahlung des Geldes an die Mutter noch auf sich warten lasse. Ihre Einnahmen seien inzwischen deutlich geringer als beim Amtsgericht angegeben. Die Anwältin sprach auch von „Schicksalsschlägen und einem Zivilrechtsstreit" ihrer Mandantin. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft berücksichtigte die genannten „außergewöhnlichen Belastungen“ und sprach sich dafür aus, die Höhe der Tagessätze auf 20 Euro zu reduzieren.

Ganz so weit mochte die Verdener Strafkammer nicht gehen: Sie setzte die Höhe der Tagessätze auf 25 Euro fest. Der eine oder andere ins Feld geführte – hohe – Ausgabeposten erschien dem Gericht zumindest zweifelhaft. Wahrscheinlicher sei wohl, dass die Angeklagte einfach nicht mit Geld umgehen könne.