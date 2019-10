Der Grasberger Musiker, Komponist und Musikethnologe Ingo Stoevesandt spielte auch auf einer Kürbisflöte. (XYZ)

Grasberg. Häufig geschieht es nicht, dass ein Konzertpublikum sich selber die Zugabe gibt. Genau dazu aber lud der Grasberger Musiker, Komponist und Musikethnologe Ingo Stoevesandt am Ende des Programms „Schnitger IN Asien“ ein. Lange bitten musste er nicht. Flugs verwandelten Frauen, Männer und Kinder den Altarvorraum in ein Versuchslabor.

Sie zupften an den Saiten der vietnamesischen Langhalslaute Nguyet, klopften auf das kambodschanische Xylophon, schlugen Klangschalen an oder ließen einen Gong majestätisch ertönen. Mittendrin lächelte Ingo Stoevesandt zufrieden, half hier und da, den unbekannten Instrumenten Töne zu entlocken. Ein Mann lachte und sagte: „Das ist ein großer Spielplatz hier.“ Derart ungezwungen endete der Zusammenklang der Grasberger Arp-Schnitger-Orgel mit asiatischen Instrumenten.

Im Jahr des 300. Todestags des barocken Orgelbaumeisters Arp Schnitger und des 325. Geburtstags der Grasberger Schnitger-Orgel hatten die Grasberger Kirchengemeinde und die Arp-Schnitger-Gesellschaft zu diesem Kirchenkonzert eingeladen. In Ingo Stoevesandt und der Organistin Lea Suter begegneten sich zwei Musiker, die die Lust am Experimentieren und die Souveränität an ihren Instrumenten eint. Sollte jemand anfangs noch Zweifel gehabt haben, ob eine barocke norddeutsche Orgel und asiatische Instrumente harmonieren, wurde er bereits mit dem ersten Stück „Introitus“ eines Besseren belehrt.

Ingo Stoevesandt gab auf der Kürbisflöte eine Melodie vor, die Orgel folgte sachte, und allmählich entwickelte sich daraus eine mitreißende, mittelalterlich anmutende Weise. Dieses und weitere Stücke waren Kompositionen des Grasbergers, der auch die Arrangements für das gemeinsame Spiel barocker Orgelliteratur geschrieben hatte. Keine leichte Aufgabe, sagte Expertin Lea Suter, galt es doch, zwei verschiedene Tonsysteme zu verbinden.

Über 300 Instrumente aus Asien hat Stoevesandt auf seinen Reisen gesammelt und spielen gelernt. Vor dem Konzert verbrachte er viele Stunden in der Grasberger Kirche, um herauszufinden, welche davon mit der Schnitger-Orgel harmonieren. Sein Lohn waren die teils beseelten Seufzer, die lächelnden Gesichter und der Applaus, nicht nur am Konzertende.

Ingo Stoevesandt ließ mit dem chinesischen „Mei Hua“ eine Pflaumenblüte erblühen, er bezauberte mit dem „Mondtanz“ auf der vietnamesischen Langhalslaute. Dann wieder mäanderten die Melodien zwischen Asien und Europa und vereinten in dem Konzert gekonnt beide Welten wie in dem Stück „Toccata quasi Rondo“.

Gleichwohl gewährte das Programm dem filigranen Klang der Schnitger-Orgel auch ihren Raum mit Kompositionen des 16. Und 17. Jahrhunderts von Sweelinck, Tunder, Frescobaldi und anderen, einfühlsam von Lea Suter vorgetragen.

Asiatische Wurzeln

In seinen Zwischenmoderationen erzählte Ingo Stoevesandt Wissenswertes über seine Instrumente. Die Zuhörer erfuhren etwa, dass Flöte, Orgel und Klavier asiatische Wurzeln haben. Arp Schnitger hätte an dem Konzert seine Freude gehabt. Zu seiner Zeit wandelte sich die Kirche zum Konzertsaal, das beeinflusste die Musik, und Orgelbauer und Komponisten begaben sich auf die Suche nach neuen Klängen, so Ingo Stoevesandt. Nichts anderes zieht den Grasberger immer wieder nach Asien.