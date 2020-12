An vielen Stellen in der Region setzen Mitarbeiter der Baubetriebshöfe oder von Gartenbaubetrieben in diesen Tagen die Säge an. Im Auftrag der Gemeinden beschneiden sie Bäume und Sträucher an Straßen und Wegen und gehen dabei mitunter derart radikal vor, dass sich manche Anwohner darüber empören. Bettina Wolpmann-Macion zum Beispiel kann nicht verstehen, warum die Bäume im Umfeld der Wilhelm-Otten-Straße in Lilienthal vor einigen Tagen so massiv gestutzt wurden, dass die Gewächse nur noch an „Palmen oder Bleistifte“ erinnern, wie sie sagt. Von den üppigen Kronen und Seitentrieben sei nicht viel übrig geblieben, die Bäume würden auf längere Sicht weniger Schatten werfen und kaum noch als Lebensraum für Vögel dienen. Zumal die Arbeiter auch von Anwohnern aufgehängte Vogelhäuser entfernt hätten.

Damit konfrontiert, wirbt Stephen Riemenschneider, Bauamtsleiter im Lilienthaler Rathaus, um Verständnis. Die Arbeiten seien notwendig, weil die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen müsse. Aus den Bäumen müsste Totholz entfernt, das herunter fallen und Passanten gefährden könnte. Außerdem gelte es, die Verkehrswege etwa für Fahrzeuge der Müllabfuhr freizuhalten.

Auf die Vogelhäuschen reagiert Riemenschneider irritiert. Man dürfe nicht einfach ein Vogelhaus in öffentliches Eigentum hängen. Sollte es bei Sturm herunterfallen und einen Schaden verursachen, wäre der Eigentümer des Baumes haftbar, und das wäre die Gemeinde. Riemenschneider empfiehlt Anwohnern, sich vor dem Aufhängen von Nisthilfen oder dem Bepflanzen öffentlicher Grünstreifen beim Amt zu melden.