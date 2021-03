Die Hembergstraße wird als Teil der Worpsweder Ortsdurchfahrt ab August saniert. (Sebastian Kahnert/dpa)

Worpswede. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Worpswede rückt näher. Wie berichtet, arbeitet sich die niedersächsische Straßenverkehrsbehörde in verschiedenen Abschnitten die Landesstraße 153 entlang. Nach den Arbeiten zwischen Mevenstedt und Hüttenbusch Ende des vergangenen Jahres sowie aktuell der Sanierung der Abschnitte in Worphausen und zwischen Friedensheim und Nordsode soll ab August die Straße innerhalb der Ortschaft Worpswede eine neue Asphaltschicht erhalten. Es ist mit Vollsperrungen zu rechnen während der Arbeiten, die mit denen des Landkreises Osterholz koordiniert werden sollen. Der saniert zeitgleich die K 10 zwischen Worpswede und Grasberg. Die Bauarbeiten an der L 153 seien Teil des niedersächsischen Sonderprogramms „Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen“, das auf vier Jahre angelegt ist und ein Volumen von 60 Millionen Euro hat, berichtet der Lilienthaler Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU).