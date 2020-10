Von Hause aus ist Jens Wagner Landwirt. Seit einigen Jahren erobert er mit seinen aus dem Leben gegriffenen Anekdoten die Comedy-Fangemeinde. Besonderheit: Er macht dies auf Platt. (Tom Wesse)

Ritterhude. „Eenfach mol de Luft rutlaaten“, verordnete Jens Wagner, im Zivilberuf ernsthafter Landwirt in Kiebitzreihe bei Elmshorn, seinem Ritterhuder Publikum. Denn neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen produziert er noch etwas anderes, das gerade in diesen Tagen oft vermisst wird: gute Laune.

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte Jens Wagner als Comedian mit ureigenem Format sein Publikum in Ritterhude mit Döntjes op Platt, und auch diesmal hatte sich das Hamme-Forum problemlos mit der maximal zulässigen Gästeschar gefüllt. Das schöne bei Wagner: Seine Geschichten beziehen sich auf das Leben im Allgemeinen, orientieren sich an selbst erlebten lustigen Begebenheiten mit der Familie und nehmen weder Randgruppen noch Minderheiten aufs Korn. Auch Klischees bleiben weitgehend unbedient. Dafür aber erfährt der des Niederdeutschen Mächtige viel über das Leben auf bäuerlichen Betrieben – damals wie heute.

Das Liebesleben kennt dort kein Verfallsdatum, aber auch keine Zurückhaltung – es ist eben das Leben. So können sich hier Schamhaarverwicklungen in der Badewanne ereignen und Abenteuer im „Springbock-Bett“ stattfinden, die sich von einer „Pachtfläche“ über den „Quergraben“ ganz einfach auf die andere „Pachtfläche“ verlagern. (Übersetzt: von einer Bettseite über die Besucherritze auf die andere). Das Ritterhuder Publikum konnte sich sofort mit dieser Art der Wagner’schen Schlafzimmeraufteilung identifizieren.

Noch etwas zeichnet Wagner aus: berufliche Weitsicht. Um schon zu Beginn für ein spektakuläres Ende seiner Show zu sorgen, verteilte er niedliche Kuscheltiere an die ersten Reihen seines Publikums. „Ich habe gelesen, dass Stars von ihren Fans Kuscheltiere auf die Bühne geworfen bekommen – dass ihr mir ja diese Kuscheltiere nachher hier hochwerft!“ ermahnte Wagner sein amüsiertes Publikum zur pünktlichen Rückgabe.

Mit drei nun erwachsenen Kindern, davon zwei aus Eigenproduktion, bleibt Wagner in steter Verbindung mit den Neuerungen der Moderne – etwa, wenn es um das Werben zwischen den Geschlechtern geht. Frauen zu finden war für Landwirte auch schon vor „Bauer sucht Frau“ ein Problem, wie Wagner in einem früheren Programm „Warum ik noch een Frau afkregen heff“ beschrieb, doch nun weisen die Lebensabschnittsgefährten, oder „Kühlschrankleerfreter“, wie Wagner die Gefährten seiner Nachkommen beschrieb, auch noch Zungenpiercings oder gar Bindungsängste auf. Doch mit solchem Larifari gibt sich der zupackende Landwirt gar nicht erst ab. Sein pragmatischer Rat: Mit dem Kälberstrick in der Scheune an den Balken binden – und Schluss is‘ mit Bindungsängsten!

Warten auf die Kuscheltiere

Zugegeben, früher war vieles anders, aber gewiss nicht alles schlechter, befand Wagner. Wer noch das Ritual des sonnabendlichen Familienbades in Erinnerung habe, könne ein Lied davon singen. Erst kamen die Kinder in den Waschzuber, dann die Eltern, und zum Schluss Opa. Oma habe da erst mal mit einer Schaufel den gräulich-grünen Schaum der Vorbadenden von der Oberfläche abschöpfen müssen, bevor Opa ins Wasser tauchen konnte. Doch die Dreckumverteilung hatte auch ihr Gutes: Kein Bakterium konnte dieses Badewasser guten Gewissens überleben, versicherte Wagner, und die zustimmenden Stimmen aus dem Publikum gaben ihm Recht.

Doch Schönheitswahn und der Wunsch, noch in reifen Jahren zu gefallen, hat auch vor abgelegenen ländlichen Gebieten nicht Halt gemacht, wie Wagner seinem Publikum deutlich machte. Selbst er sei auf die lange Haarpracht und die wohl geformte Rückansicht eines vorbeiwandernden weiblichen Wesens hereingefallen – bis er das Gesicht erblickte. Sein Fazit: „Is de Mors schöner als dat Gesich – da stimmt wat nich‘!“ Gegen weibliche Verschönerungen im „Heimwerkermarkt für Frauen“ (Parfümerie) hat Wagner so nichts einzuwenden, würde jedoch von Tattoos an prominenten Stellen abraten: „Das bleibt nicht alles da oben, das hat die Tendenz, nach unten zu wandern“, gab er zu bedenken.

Nach zwei mit herzlichem Gelächter gefüllten Stunden war es dann Zeit, von Wagner und seine schrulligen Figuren Abschied zu nehmen. Und obwohl das Publikum kräftig und lange applaudierte, schien Wagner doch noch etwas Entscheidendes zu fehlen: „Und wo bleiben meine Kuscheltiere?“