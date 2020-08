Marion Rippe und Ursel Raschke stecken viel Zeit und Kreativität in ihren schönen Garten an der Bremer Landstraße in Tarmstedt. Am Sonntag dürfen sich Interessierte ein eigenes Bild davon machen. (FOTOS: Fabian Wilking)

Tarmstedt. Wer sich am kommenden Sonntag, 16. August, den Garten von Marion Rippe und Ursel Raschke in Tarmstedt ansehen möchte, der muss vor allem eines mitbringen: Zeit. Denn auf dem 1800 Quadratmeter großen Areal an der Bremer Landstraße gibt es eine Menge zu entdecken, und zwar nicht nur liebevoll angelegtes, meist nach Bienenfreundlichkeit ausgesuchtes Grün- und Blühzeug in großer Vielfalt, sondern auch jede Menge dekoratives Beiwerk aus eigener Herstellung.

Für die Gartendeko wird aus den beiden Schwestern regelmäßig ein Trio, denn zu den kreativen Bastelstunden gesellt sich meist auch die in Worpswede lebende Schwester Petra Meinersen dazu. Dree Deerns nennen sie sich denn auch folgerichtig, wenn sie Gartenstecker aus Holz und Blechteilen präsentieren, ihre Gestecke, Blumenvasen und Stelen. Gerne arbeiten sie mit Beton, den sie in Kuchenformen oder auf Rhabarberblätter gießen, um Abdrücke herzustellen, die sie mit weiteren Elementen kombinieren. Das können Kieselsteine sein, rostige Eisenteile vom Flohmarkt oder LED-Lampen.

Gerne führen die Schwestern auch ausgediente Türen einer neuen Verwendung zu. Ganz neu ist jene, aus der sie einen Teil der Füllung entfernt haben, sodass sie einen Blick auf die benachbarte Pferdeweide ermöglicht. „Da lassen wir jetzt die Hecke hochwachsen“, so Ursel Raschke. Auch eine alte Jägerzaunpforte kommt in ihrem Garten zum Einsatz, sie steht hinter einem Tontrog, den die Schwestern zu einem Zierbrunnen umfunktioniert haben. „Die Pforte haben wir aus Findorff mitgebracht“, sagt Marion Rippe, die seit 1993 in Tarmstedt lebt. Aus der Kaisensiedlung, in der die Familie zuvor gewohnt hatte, stammt auch eine der beiden Gartenhütten auf dem Grundstück. „Wi schmied nix wech“, erklärt sie auf Plattdeutsch.

Die beiden Schwestern haben auch einige ungewöhnliche Objekte in ihren Garten integriert. (Fabian Wilking)

Viel zu erzählen haben die Schwestern auch über ihren Garten. Durchschreitet man den gepflegten Vorgarten, den sie mit einer Terrasse, Rhododendron, Buchsbaumkugeln und Stauden gestaltet haben, und geht am Haus vorbei, gelangt man zu einem Laubengang und zu einem Bauerngarten mit vielen Rosen, Stauden, mehreren Zierbrunnen und allerlei Deko, alles eingefasst von niedrigen Buchsbaumhecken. Fürs Schneiden der Hecke und auch der Buchsbaumkugeln sei der Vater zuständig. Den gerade grassierenden Schädling, den Buchsbaumzünsler, haben die Tarmstedterinnen mit Nelkenöl und Algenkalk erfolgreich bekämpft.

Sorgen macht ihnen der Klimawandel. Gegen die lang anhaltende Hitze und Trockenheit könne man kaum angießen, so Marion Rippe. Lilien, Tagetes und Petunien könnten die Wärme zwar gut aushalten, bräuchten aber viel Wasser. „Und zwar von unten, nicht mit dem Rasensprenger“, warnt Ursel Raschke. Denn Wasser auf den Blättern wirke mitunter wie ein Brennglas, das unter der Sonneneinstrahlung die Blätter welken lasse. Zum Glück hätten sie eigenes Brunnenwasser, sodass sie nicht das kostbare Trinkwasser verwenden müssten.

Wegen Corona ist am Sonntag der Eintritt reglementiert. Um die Zahl der Besucher zu begrenzen, die sich gleichzeitig auf dem Grundstück aufhalten, werde am Eingang ein Korb mit 50 Wäscheklammern stehen, aus dem sich die Gäste jeweils eine nehmen sollen. Ist das Körbchen leer, heißt es warten, bis Besucher gehen. Auch Desinfektionsmittel werde bereitstehen. Was es diesmal nicht geben wird, ist Kaffee und Kuchen, den die Schwestern sonst immer gegen Spende angeboten haben. Und auch der Chor Froh gestimmt, in dem ihr Vater mitsingt, hat seinen Auftritt im Garten abgesagt.

Der auch für Rollstuhlfahrer erlebbare Garten von Marion Rippe und Ursel Raschke in Tarmstedt, Bremer Landstraße 36 a + b, ist am Sonntag, 16. August, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund von Sturmschäden bleibt der Garten am Mühlenbach von Ulrike Aping und Klaus Decker in Hanstedt an diesem Sonntag geschlossen. Weitere Informationen zu den geöffneten Privatgärten unter www.private-gaerten.de.