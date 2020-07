Als die Wehren eintrafen, brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. (Uwe Knop / Feuerwehr)

Worpswede. Ein Reetdachhaus im Worpsweder Ortsteil Worpheim ist in der Nacht zu Sonnabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Gegen Mitternacht wurde die Ortsfeuerwehr Worpswede alarmiert. Nachdem zunächst nur von einem Wohnungsbrand die Rede war, stellte sich bereits auf der Anfahrt heraus, dass das Feuer deutlich größere Ausmaße angenommen hatten. Als die ersten Feuerwehrkräfte am Unglücksort eintrafen, brannte das Fachwerkhaus bereits in voller Ausdehnung. Auch die Ortsfeuerwehren aus Hüttenbusch, Neu Sankt Jürgen, Schlußdorf und Waakhausen wurden hinzugerufen, sodass insgesamt 103 Einsatzkräfte mit 15 Löschfahrzeugen samt Drehleiter im Einsatz waren. Auch Mitarbeiter des Stromversorgers, des Wasserverbandes und das Deutsche Rote Kreuz waren mit Ihren Notfallteams vor Ort.

Schon bei der Anfahrt war den Einsatzkräften das Ausmaß des Feuers deutlich geworden. (Uwe Knop / Feuerwehr)



Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und nach weiteren zwei Stunden konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Bewohner des Hauses waren beim Ausbruch des Feuers nicht im Haus, es gab keine Verletzten. Die Ortsfeuerwehr Worpswede wird noch zu Nachlöscharbeiten an diesem Sonnabend am Brandort bleiben. Die Ermittlungen zur Unglücksursache und Schadenshöhe dauern noch an.