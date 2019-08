Eigentlich würde die Gemeinde Tarmstedt "Vor dem großen Vieh" gern Baugrundstücke (Symbolfoto) verkaufen. Da sich aber kein Unternehmen findet, dass das Land erschließt, müssen die Interessenten bis ins kommende Jahr warten. (Patrick Pleul/dpa)

Tarmstedt. Die gute Auslastung im Baugewerbe hat der Gemeinde Tarmstedt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Baugebiet „Vor dem großen Vieh“, für das kürzlich der Bebauungsplan Nummer 38 aufgestellt wurde, kann trotz einer großen Anzahl von Kaufinteressenten in diesem Jahr nicht erschlossen werden. Deshalb musste Sandra Hammer, die Kämmerin der Samtgemeinde, neu rechnen. Herausgekommen ist dabei ein Nachtragshaushalt für dieses Jahr, der die neue Haushaltsentwicklung abbildet. Jetzt wurde er im Finanzausschuss vorgestellt.

Es sei selten für Tarmstedt, dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden müsse, sagte die Ausschussvorsitzende Hannelie Aßmann (SPD). Die Gemeinde habe für den Erwerb der Grundstücke in dem Neubaugebiet und für eine Erweiterungsfläche des Ausstellungsgeländes hohe Vorleistungen erbracht. Schließlich existiere für das Baugebiet „Vor dem großen Vieh“ eine Liste von 123 Interessenten, und für 40 Grundstücke gebe es auch schon feste Zusagen. „Wir haben aber keine Baufirma gefunden, die das Gebiet erschließt“, so Aßmann. Deshalb können einerseits die Grundstücke noch nicht verkauft werden, so dass der Gemeinde diese Einnahmen fehlen, andererseits verringert sich im Haushalt auch die Ausgabenseite, weil in diesem Jahr der Bau der Erschließungsstraße im ersten Bauabschnitt noch nicht bezahlt werden muss. Die Gemeinde hofft, dass die Straße im nächsten Jahr gebaut werden kann.

Kämmerin Sandra Hammer stellte die neuen Zahlen vor. Im Finanzhaushalt fallen fast sämtliche Einzahlungen für Investitionen weg, es kommt zu einer Verminderung von 3,15 Millionen Euro. Diese setzen sich ungefähr zur Hälfte aus den Beiträgen zusammen, die die Bauherren für die Erschließung zu zahlen hätten, zur anderen Hälfte aus dem Erlös für die Baugrundstücke. Die Auszahlungen, also die Ausgaben für Investitionen, verringern sich um 1,09 auf 2,74 Millionen Euro. Das ergibt sich aus den 885 500 Euro, die für die Erschließungsstraße fällig geworden wären, aus 250 000 Euro für die Erneuerung des Pumpwerks am Weidedamm, die auf nächstes Jahr verschoben wird, und einigen anderen Posten, die sich leicht erhöhen.

„Vielleicht war die Planung des Baugebiets etwas forsch“, meinte Bernd Sievert (SPD). Er hoffe, dass im nächsten Jahr, wenn die Erschließung den Haushalt belaste, noch Geld für freiwillige Maßnahmen bleibe – der TuS Tarmstedt, dessen Vorsitzender Sievert ist, benötige eine neue Flutlichtanlage. Joachim Müller (CDU) sah in der Verschiebung etwas Positives: Wenn die Gemeinde die neue Straße im Winter ausschreibe, könne sie mit niedrigeren Preisen rechnen.

Auch im Ergebnishaushalt, aus dem die laufenden Kosten der Gemeinde bestritten werden, ändern sich einige Zahlen, aber dies auf durchaus erfreuliche Weise, wie Sandra Hammer erklärte: Nachdem das Deutsche Rote Kreuz die beiden Tarmstedter Kindergärten in seine Regie übernommen hatte, nahm die Gemeinde bei Aufstellung des Haushalts an, dass das DRK nun auch der Empfänger des Betriebskostenzuschusses vom Landkreis würde. Dem ist nicht so, das Geld, immerhin 161300 Euro, geht dieses Jahr doch wieder an die Gemeinde, die sich außerdem im nächsten Jahr noch auf eine Nachzahlung für 2018 freuen kann. Außerdem kann sie 75100 Euro mehr an Gewerbesteuer verbuchen, muss davon aber auch 16700 Euro mehr abführen. Die Konzessionsabgaben, die die Energieversorger für Strom und Gas zahlen, sinken leicht.

Durch die fehlenden Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet muss der Höchstbetrag, in dem die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen darf, um 704000 auf 1,88 Millionen Euro erhöht werden. Andererseits sinkt im Ergebnishaushalt das Defizit von 332000 auf 108000 Euro. Weil es in den nächsten drei Jahren gedeckt werden kann, kommt die Gemeinde darum herum, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Ausschuss empfahl dem Rat einstimmig, den Nachtragshaushalt zu verabschieden.