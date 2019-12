Die Debatte über die Bebauung der Flächen an der Mauerseglerstraße gehen in die nächste Runde. (André Fesser)

Lilienthal. „Ein Stück aus dem Tollhaus“. So kommentieren die Gegner des geplanten Wohngebiets an der Mauerseglerstraße das jüngste Vorgehen von Investor Ingo Damaschke. Wie berichtet, weist dessen Asset-Firmengruppe auf ihrer Homepage unter dem Namen „Leendaal-Gärten“ auf das Vorhaben hin und nennt Ansprechpartner für weitere Informationen. Achim Ballhausen vom Aktionsbündnis „Kein Bauland an der Mauerseglerstraße“ findet es mehr als dreist, dass das Unternehmen derart in die Offensive geht, obwohl das Baugebiet längst noch nicht von der Politik beschlossen worden ist. „Das Vorgehen zeigt einmal mehr, wie sehr Investoren in Lilienthal die Verwaltung und die Mehrheit der Politik vor sich hertreiben“, sagt Ballhausen. Er gehört zu den Anwohnern der Straße Im Orth, die sich gegen das neue Baugebiet in ihrer Nachbarschaft wehren und zu einer Initiative zusammengeschlossen haben.

Damaschke hatte gegenüber der WÜMME-ZEITUNG erklärt, dass es sich bei der Veröffentlichung um eine Darstellung des aktuell laufenden Projekts der Firma handelt. Von Vermarktung könne keine Rede sein, nichts werde zum Verkauf angeboten. Alles andere sei eine böswillige Unterstellung.

Achim Ballhausen interpretiert den Website-Eintrag in der Tat anders: „Warum sollte jemand so etwas veröffentlichen, wenn nicht mit der Absicht, dass sich Interessenten melden, um sich ein Haus oder eine Wohnung zu sichern?“, fragt er. Der Werbeeffekt der Veröffentlichung für das Baugebiet, das von vielen Lilienthalern abgelehnt werde, sei nicht zu leugnen. Die Mitglieder im Lilienthaler Gemeinderat und im Ausschuss für Baudienste seien durch das Verhalten der Firma diskreditiert worden. „Alle demokratischen Parteien im Gemeinderat sind aufgerufen, dieser Entwicklung Grenzen zu setzen und diese Art von Einflussnahme durch Investoren zu stoppen“, sagt Ballhausen.

Das Aktionsbündnis fordert angesichts der Vorgänge, dass der Gemeinderat und der Ausschuss für Baudienste den Beschluss vom Oktober 2018 widerruft, die Bauleitplanung für den Bereich Mauerseglerstraße auf den Weg zu bringen.