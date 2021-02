Ast für Ast wurde die Krone der Esche hinter dem Lilienthaler Rathaus vom Hubsteiger aus abgetragen. (Lutz Rode)

Ein Baum weniger steht seit Freitag im Lilienthaler Amtsgarten: Marcel Lohmann von der Malo Dienstleistungs GmbH setzte im Auftrag der Gemeinde die Kettensäge an einer alten Esche an. Ast für Ast wurde in der Ecke des Grundstücks hinter dem Rathaus die Krone vom Hubsteiger aus abgetragen, am Ende fiel auch der Stamm. Grund für Fällaktion sind die Planungen für den neuen Regenwasserkanal, den die Gemeinde von der Klosterstraße aus in Richtung der Straße Am Mühlenbach verlegen lassen will. Am Dienstag hatten sich die Politiker im Lilienthaler Verwaltungsausschuss für die Ausbauvariante ausgesprochen, bei der der neue Kanal an einen bereits vorhandenen Graben angeschlossen werden soll. Die ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogene Esche stand der angedachten Trasse im Weg, sodass sie kurzfristig und noch vor Beginn der Brutzeit beseitigt wurde. Die Idee, man könne ein Stück des Kanals über private Grundstücke führen, zerschlug sich nach einer Rücksprache der Verwaltung mit den Nachbarn. Noch in diesem Jahr soll der Bau der neuen Regenwasserleitung beginnen und auch beendet werden. Die Klosterstraße für voraussichtlich sechs Wochen für den Verkehr gesperrt. Im Rathaus rechnet man mit Baukosten von 700.000 Euro.