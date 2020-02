Der Sturm "Viktoria" hat am Amtsgarten einen Baum umgeweht. Er stürzte auf das Mitmachmuseum der Kinderakademie. (Feuerwehr Lilienthal)

Lilienthal. Ein Baum ist auf Kalis Werkstatt gestürzt. Beschädigt wurde das Haus neben dem Lilienthaler Rathaus dabei aber offensichtlich nicht, berichtete Eugen Bechmann von der Kinderakademie auf Nachfrage. „Der Fahrradständer hat die Wucht des Aufpralls abgehalten. Es sind wohl nur ein paar Dachpfannen kaputt.“ Das Gebäude an der Klosterstraße wird von der Lilienthaler Bürgerstiftung genutzt, die es von der Gemeinde pachtet. Nach Aussage von Thorsten Reich, dem Sprecher der Feuerwehr Lilienthal, hatte der Baum den Orkan „Sabine“ noch überstanden, aber eine Böe des Sturmtiefs „Victoria“ sei dann doch zu viel für ihn gewesen. Er kippte am Sonntag um. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr gegen 12.30 Uhr schauten sich die Einsatzkräfte das Gebäude zusammen mit Bechmann auch innen genau an und überprüften, ob es Schaden genommen hatte.

Da keine weitere Gefahr mehr bestanden habe, habe die Feuerwehr Lilienthal zusammen mit dem Gebäudemanagement der Gemeinde Lilienthal beschlossen, die Schadensstelle lediglich mit Flatterband abzusperren und einen Weg freizusägen, so Sprecher Thorsten Reich. Gegen 13.45 Uhr endete der Einsatz am Sonntag. Die Reste des Baumes soll am Montag der Bauhof der Gemeinde beseitigen. Die Feuerwehr Lilienthal war mit einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, einer Drehleiter sowie zehn Kameraden vor Ort. Eugen Bechmann geht davon aus, dass der Roboterkursus wie geplant am Dienstagnachmittag in dem Gebäude stattfinden wird. Die Bürgerstiftung eröffnete das Mitmachmuseum im Jahr 2016. Vorher hatte der Heimatverein Lilienthal die Räume genutzt.