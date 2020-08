In der Butendieker Landstraße blockierte am Montagabend ein umgestürzter Baum die Fahrbahn und den Gehweg. Die Feuerwehr beseitigte das Hindernis. (Feuerwehr)

Lilienthal. Bei der Feuerwehr läuft die Angelegenheit unter dem Stichwort „Hilfeleistung klein“. Doch der Schrecken in der Nachbarschaft muss groß gewesen sein, als am Montagabend an der Butendieker Landstraße in Höhe der Amtmann-Schroeter-Straße plötzlich ein Baum zerbrach und dann die Fahrbahn und den Gehweg blockierte.

Gegen 19.23 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden und rückte laut Bericht mit acht Leuten aus. Mit Motorsäge und Muskelkraft sorgten sie dafür, dass das holzige Hindernis schnell beseitigt war. Menschen kamen durch die umgestürzte Eiche nicht zu Schaden. Die Feuerwehr schätzt, dass die lang anhaltende Trockenheit der schräg gewachsenen Eiche zugesetzt hat. Als dann noch Wind und Gewitter dazu kamen, gab das dem alten Baum den Rest. Gegen 21.15 Uhr war der Einsatz für die Ortsfeuerwehr beendet.