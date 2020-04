Vor Bremer Baumärkten bildeten sich meterlange Schlangen, weil die Fachmärkte in Niedersachsen für die Allgemeinheit bis einschließlich Freitag geschlossen waren. (Sina Schuldt/DPA)

Während sich vor den Baumärkten im Bremer Norden lange Schlangen gebildet haben, waren die Geschäfte ein paar Kilometer weiter im niedersächsischen Umland verwaist. Grund dafür waren unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern: Niedersachsen erlaubte nur noch gewerblichen Kunden und Handwerkern den Zutritt zum Baumarkt. In Bremen waren die Läden trotz der Corona-Pandemie auch weiterhin für jedermann geöffnet. Doch damit ist nun Schluss. Ab diesem Sonnabend sind auch die Fachmärkte in Niedersachsen wieder für die Allgemeinheit geöffnet.

Die Baumärkte in der Umgebung bereiten sich deshalb auf Kundenanstürme vor. Zu ihnen zählt der Fachmarkt Werkers Welt, H.H. Rohdenburg in Lilienthal. „Wir lassen nur maximal zehn Leute gleichzeitig in den Laden“, sagt Marktleiterin Marianne Thoden. Jeder Kunde müsse einen großen Einkaufswagen vor sich schieben, damit ein Abstand von etwa zwei Metern eingehalten werden kann. Eine Kollegin von Thoden male zusätzlich mit Straßenkreide die Abstände vor dem Eingang auf, damit die Kunden auch in der Schlange Abstand halten. „Wir halten Desinfektionsmittel bereit, um die Wagen nach jedem Kunden zu desinfizieren“, erklärt Thoden. Gerade jetzt hätten die Leute Bedarf nach Waren für den Gartenbau. Deshalb habe man bei Rohdenburg bereits am Freitag den Verkauf im Außenbereich gestartet, ohne, dass Kunden und Mitarbeiter Kontakt haben. „Die Sicherheit ist uns das wichtigste“, sagt Thoden.

Abstand halten

Auch der Schwaneweder Unternehmer Ronald Dietrich rechnet mit vielen Kunden in seinen drei Baufachmärkten in Aschwarden, Hambergen und Tarmstedt. „Wir stellen uns am Sonnabend auf einen großen Kundenansturm ein, da jetzt ja auch die Gartensaison so richtig losgeht“, sagt er. Auf den möglichen Andrang hat er sich in den vergangenen Tagen vorbereitet. „Die Maßnahmen zu unserem eigenen Schutz wurden nochmals angepasst und erhöht, wie zum Beispiel durch Spritzschutzwände, Abstandsregelung und eine maximale Anzahl von Kunden im Ladengeschäft“, erläutert Dietrich.

Ob viele seiner Stammkunden in dieser Woche bereits in der Hansestadt eingekauft haben, kann Dietrich nicht sagen, er vermutet es aber. Dass er seine Geschäfte für die Allgemeinheit schließen musste, kann er dennoch grundsätzlich nachvollziehen. „Allerdings fand ich es von Anfang an sehr unglücklich gelöst, dass es in Bremen anders geregelt war. Und für uns ist es schwierig zu unterscheiden, wer nun tatsächlich privat und wer gewerblich einkauft. Welches entsprechende Gewerbe darf denn jetzt bei uns einkaufen und welches nicht?“, hat er sich gefragt. „Letzten Endes mussten wir Eingangstüren und Tore erstmal komplett schließen, anders war das nicht zu regeln.“

Dass die Baumärkte nun auch in Niedersachsen wieder für jedermann öffnen dürfen, liegt an einem aktualisierten Erlass der Landesregierung. „Wir müssen uns immer wieder selbstkritisch überprüfen, ob alle Maßnahmen die gewünschten Erfolge zeigen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) diese Woche in Hannover. Auf diese Weise habe man festgestellt, dass die Beschränkungen für Baumärkte und Gartencenter in Niedersachsen überarbeitet werden müssten. Die Schließung für die Allgemeinheit habe unerwünschte Wanderungsbewegungen in zweierlei Hinsicht ausgelöst.

„Zum einen alle anderen Bundesländer, die an Niedersachsen angrenzen, haben entsprechende Einrichtungen offengelassen und wir stellen fest, dass es einen regen Verkehr gibt. Und zum anderen stellen wir auch fest, dass zum Beispiel Supermärkte ihr Sortiment für Gartenprodukte erweitert haben und auch dafür natürlich ihre Käufer finden“, erklärte Weil. Das sorge für höhere Käuferzahlen anstatt für geringere, weshalb man sich dazu entschieden habe, entsprechende Märkte auch für die Allgemeinheit wieder zu öffnen.

Bereits zu Beginn dieser Woche gab es Kritik an den unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Das Auricher Baumarktunternehmen Baustoff Zentrale Nord (BZN), das auch in Osterholz-Scharmbeck und in Brake jeweils eine Filiale betreibt, hatte sich am Dienstag in einem Offenen Brief an Landesregierung und Kommunen gewandt. „Uneinheitliche Regelungen führen dazu, dass Arbeitsplätze gefährdet sind, Feuerwehr, THW und Ärzte in Baumärkten leer ausgehen, der Einkaufstourismus blüht und einziger Profiteur der Onlinehandel ist. Und genau der macht dem stationären Einzelhandel schon seit Jahren das Leben schwer“, heißt es in dem Papier. „Wir Baumärkte sind nicht zur Beschäftigungstherapie von Heimwerkern da, wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft“, schreibt BZN-Geschäftsführerin Heike Beenen in dem Brief.

Landräte protestieren

Verschiedene Landräte, darunter auch Thomas Brückmann aus der Wesermarsch, halten die Entscheidung der Landesregierung, Bau- und Gartenmärkte wieder für die Allgemeinheit zu öffnen, allerdings für falsch. In Zeiten weiter steigender Infektionszahlen und einer bundesweit bis zum 19. April verlängerten Kontaktreduzierung sei die Entscheidung aus Hannover nicht nachzuvollziehen. „Bitte bleiben Sie zu Hause und bestellen Ihre wirklich dringend benötigten Waren online mit Lieferservice – am besten lokal oder regional“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Auch wenn Ronald Dietrich in den vergangenen Tagen auf einen Teil seiner Kunden verzichten musste, sind die Umsatzeinbußen für ihn gering. „Da wir weiterhin gewerbliche Kunden bedienen und alle Kunden beliefern durften, halten sich die Einbußen in Grenzen“, sagt er. Eingestellt hatte sich der Unternehmer auf eine deutlich längere Durststrecke. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Einbußen für uns im Moment überschaubar sind und hatte da ganz andere Befürchtungen.“ Gleichzeitig fühle er mit den vielen anderen Unternehmern, die aktuell weniger oder gar keine Umsätze mehr erzielen könnten. „Das ist wirklich hart und wird sicherlich einige Insolvenzen mit sich bringen.“