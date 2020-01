An der Flutbrücke werden ab Dienstag Bäume gefällt. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Baumfällarbeiten an der Borgfelder Flutbrücke beginnen. Von Dienstag, 21. Januar, bis Freitag, 24. Januar, finden die ersten Maßnahmen zur Vorbereitung für den Neubau der Flutbrücke an der Borgfelder Allee statt. Das teilt der Sprecher des Bremer Amts für Straßen und Verkehr (ASV), Martin Stellmann, mit. Um Verkehrsbehinderungen auf dem Verbindungsstück zwischen Borgfeld und Lilienthal möglichst zu vermeiden, wird nachts zwischen 22.30 und 4.30 Uhr gearbeitet. Der Verkehr läuft dann stellenweise einspurig über die Brücke an der Borgfelder Allee und wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Am Borgfelder Deich kommt es ab Montag, 20. Januar, zu leichten Verkehrsbehinderungen. An der Deichzufahrt beginnen die Bauarbeiten zur Errichtung einer Baustraße, die in den kommenden Wochen direkt neben der Flutbrücke eingerichtet werden soll. Die Arbeiten finden auf der linken Straßenseite stadtauswärts statt. Auswirkungen auf den Verkehr seien nur in sehr eingeschränktem Maße zu erwarten, kündigt die Behörde an. Bis einschließlich Freitag, 28. Februar, werden die Arbeiten andauern. Der Teich neben der Flutbrücke wird im Laufe der kommenden Wochen zugeschüttet werden, damit darauf Baufahrzeuge geparkt werden können.

In Sachen Baumfällarbeiten teilt die Behörde mit, dass insgesamt 19 Laubbäume entlang der Flutbrücke weichen müssen, die unter die Bremer Baumschutzsatzung fallen. Weitere sechs Bäumen sollen so zurechtgestutzt werden, dass sie beim Bau der neuen Brücke nicht stören. Protest gab es zunächst wegen der Fällung einer 110 Jahre alten Rotbuche am Bremer Ortseingang. Doch der Erhalt des Baumes ist laut Bremer Amt für Straßen und Verkehr aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen nicht möglich. In unmittelbarer Nähe der Rotbuche wird ein Teil des Fundaments des neuen Brückenbauwerkes in den Boden gelegt. Somit wäre das Wurzelwerk des Baumes geschädigt worden und von dem Baum nicht viel übrig geblieben, teilt das ASV mit. Der Bremer Bildhauer und Skulpturen-Künstler Uwe Schwarz will aus dem gefällten Baum ein Kunstwerk erschaffen – so der Plan.

Eichen, Linden, Eschen als Ersatz

Welche Baumarten wann als Ausgleich für die gefällten Bäume gepflanzt werden müssen, wird zurzeit mit der Naturschutzbehörde und dem Umweltbetrieb Bremen abgestimmt. Fest steht, dass als Ersatz für die Flutbrückenbäume keine Pappeln, Birken, Weiden oder andere schnell wachsende Pflanzen verwendet werden dürfen. Stattdessen werden Edellaubbäume wie Buchen, Eichen, Linden und Eschen als Ersatzpflanzung gewählt.