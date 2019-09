Die auffälligen Markierungen an den Bäumen im Sophie-Scholl-Weg haben Worpsweder Bürger auf den Plan gerufen. Sie befürchteten eine groß angelegte Fällaktion. (Anette Schäfer)

Die Sorge um den Worpsweder Baumbestand hat ein paar Bürgerinnen und Bürger des Künstlerdorfs in Alarmstimmung versetzt. Nachdem im Sophie-Scholl-Weg an knapp zwei Dutzend Baumstämmen Markierungen aufgetaucht waren, machte in den vergangenen Tagen das Gerücht von einer groß angelegten Fällaktion die Runde. Am Donnerstag wollten die besorgten Menschen aus der Nachbarschaft vor Ort gegen den Fällplan demonstrieren. Doch die Demo wurde am Nachmittag wieder abgeblasen.

Besonders die großen und vor allem dicken Eichen hatten es Anette Schäfer angetan. Der Sophie-Scholl-Weg, aber auch Worpswede überhaupt, sei auch deshalb so schön, weil es dort einen so üppigen Baumbestand gibt. Dass dieses Grün in Zeiten von Klimawandel und einem Überangebot von CO2 auch noch reduziert werden sollte, war für die Worpswederin und die anderen in der Gruppe, die sich um die Bäume sorgten, nicht nachvollziehbar. Daher der Plan für eine Demo. Es gehe, so Schäfer am Donnerstagmittag, nicht darum, gegen die Gemeinde vorzugehen. Vielmehr wolle man mit den Verantwortlichen darüber sprechen, was man gemeinsam tun könnte, um die Bäume zu retten.

Einer der Aktiven hatte zuvor eine E-Mail an Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke geschrieben, die der Redaktion vorliegt. Schwenke hatte auf dieses Schreiben auch geantwortet und das Vorhaben mit der Einschätzung eines Sachverständigen begründet. Eine intensive Begutachtung, so Schwenke, habe ergeben, dass einige Bäume als akut verkehrsgefährdend einzustufen sind und daher gefällt werden müssen.

Verkehrssicherheit in Gefahr

Was Schwenke nicht schrieb: Die Axt soll keineswegs an alle der mehr als zwanzig markierten Bäume angelegt werden. Auf Nachfrage erfuhr die WÜMME-ZEITUNG aus dem Worpsweder Rathaus, dass man in naher Zukunft zwar bei 22 Objekten im Sophie-Scholl-Weg Hand anlegen werde. Wirklich gefällt werden sollen aber nur vier. Doch diese vier hätten den Eingriff auch wirklich nötig, sagt Dietmar Höhn, der Allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters.

Denn deren Zustand gefährde nach Einschätzung des Gutachters die Verkehrssicherheit in diesem Weg. Das ist nicht zuletzt deshalb von Belang, weil der Weg von vielen Kindern genutzt wird, um zur Grundschule Worpswede zu kommen. Und an dieser Stelle könne die Gemeinde keine Kompromisse eingehen, da sie die Verkehrssicherungspflicht habe. „Bei aller Liebe für die Bäume müssen wir vermeiden, dass dort einem Kind ein Ast auf den Kopf fällt“, so Höhn.

Über die Schnittmaßnahmen würde, so der Verwaltungsvertreter, im Übrigen nicht allein im Rathaus gesprochen. So habe es zunächst das Gutachten des Sachverständigen mitsamt Empfehlungen gegeben, anschließend sei der Maßnahmenvorschlag auch noch mal in der sogenannten Baumschutzkommission besprochen und abgenickt worden.

18 Bäume bleiben stehen

Bei den Bäumen, die nun fallen sollen, handelt es sich um vier Erlen. In einem Fall soll lediglich ein Teil eines Doppelstamms fallen. 18 Bäume, und somit auch die drei großen Eichen im Weg, sollen aber stehen bleiben, sagt Dietmar Höhn, in diesen Fällen gehe es lediglich um Pflegeschnitte: Mal muss Totholz aus der Baumkrone entfernt werden, mal soll ein überhängender Ast fallen, der zu schwer geworden ist und abbrechen könnte. „Aus unserer Sicht handelt es sich um erhaltende Maßnahmen. Wir hoffen, dass die Bäume dann noch ein paar Jahre stehen bleiben können.“

Bei den Baumschützern um Anette Schäfer sorgte die Nachricht, dass die meisten Bäume leben dürfen, am Donnerstagnachmittag für Erleichterung. Die Demo und der Besuch im Rathaus wurden abgesagt, im kleinen Kreis treffen wollte man sich aber dennoch, um über die Bäume im Ort zu sprechen. Denn schützenswert, so Schäfer, seien sie alle.