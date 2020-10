Maike Schaefer. (Kuhaupt)

Borgfeld. Geht es nach Bremens Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne), wird es am Krögersweg in Borgfeld keine Spielhalle geben. „Die Senatorin hat entschieden, dass verschiedene Gründe dafür sprechen, die Baugenehmigung aufzuheben“, teilt Sprecher Jens Tittmann auf Anfrage der WÜMME-ZEITUNG mit. Unter anderem sei in einem Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe von der Größe des Borgfelder Zentrums eine Spielhalle mit einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern nicht zulässig.

Vor ihrer Entscheidung habe sich Schaefer hausintern mit Baustaatsrätin Gabriele Nießen, Abteilungsleitern aus der Baubehörde und mit Vertretern der Fachreferate Recht und Bauplanung beraten. Die Expertenrunde berufe sich auf höchstrichterliche Urteile, in denen ein Schwellenwert von 100 Quadratmetern festgelegt worden sei, so Tittmann. Dem Bauamt liege zwar ein Antrag vor, in dem die Spielhallenfläche mit 96 Quadratmetern beziffert wird. Die Behördenmitarbeiter seien aber der Auffassung, dass der Antragsteller einige Quadratmeter unterschlagen hat. Sie gehen vielmehr davon aus, dass die Spielhalle am Krögersweg auf über 103 Quadratmeter gebaut würde. Nicht eingerechnet sei dabei ein Büro für Service und Aufsicht, das nach Ansicht der Behörde ebenfalls angerechnet werden muss. „Das heißt, der Schwellenwert für eine kerngebietstypische Vergnügungsstätte ist weit überschritten“, resümiert Tittmann. Der Antragsteller seinerseits habe keine Gründe angegeben, warum der Umbau trotz Überschreitung des Schwellenwertes dringend genehmigt werden müsste.

Ein weiterer Grund dafür, dass Maike Schaefer die Genehmigung jetzt kassiert, sei die Geschäftszeit Montag bis Sonnabend von jeweils 9 bis 24 Uhr. „Diese Betriebszeiten sind nicht mit der Wohnnutzung ringsum vereinbar“, sagt Sprecher Jens Tittmann. Die Nachtruhe ab 22 Uhr genieße einen besonderen Schutz. Nicht statthaft sei außerdem, dass der Antragsteller als zweiten Rettungsweg für den Notfall ein Fenster im Büro angebe, das sich nicht vollständig öffnen lasse. Dem Eigentümer sei die Entscheidung der Senatorin in diesen Tagen mitgeteilt worden.

Die Spielhallengegner werten die Entscheidung der Bausenatorin als Etappensieg. Wie berichtet hatten Anwohner, Beiratspolitiker und andere Borgfelder alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Genehmigung für den Umbau geprüft und möglichst rückgängig gemacht wird. Zwei Anwohner haben bei der Behörde Widerspruch eingelegt und Anwalt Gernot Erik Burghardt damit beauftragt, ihre Interessen zu vertreten. „Bislang sah es so aus, dass der Antragsteller sofort hätte loslegen können mit den Umbauarbeiten“, erklärt Burghardt. Mit dem Aussetzen der Baugenehmigung durch die Rechtsabteilung der Senatorin seien dem Hauseigentümer die Hände gebunden, bis die Behörde über die Widersprüche der Anwohner entschieden habe. So lange könne in dem Gebäude zumindest „faktisch keine Spielhalle eröffnen“, so der Anwalt. Dem Antragsteller dagegen bliebe der Gang vors Verwaltungsgericht. Dort könnte er beantragen, die Entscheidung der Rechtsexperten bei der Bausenatorin zurücksetzen zu lassen. Würden die Richter mitziehen, könnte er doch noch zeitnah umbauen.

Ob Hauseigentümer Elvis Huremovic diese Möglichkeit nutzen wird, bleibt offen. Über seinen Sprecher Frank Lenk lässt Huremovic ausrichten, er nehme die Entscheidung der Senatorin zur Kenntnis. „Er will schauen, wie er damit umgeht“, so Lenk. Weder habe Huremovic bereits eine Entscheidung gefällt, ob er an seinen Plänen für eine Spielhalle in Borgfeld festhält, noch gebe es eine Tendenz. „Herr Huremovic sieht das sehr unaufgeregt“, sagt Lenk, „er wird jetzt in Ruhe überlegen und die Situation neu bewerten.“ Der an diesem Dienstag tagende Borgfelder Bauausschuss hatte Elvis Huremovic eingeladen, bislang aber noch keine Rückmeldung erhalten.