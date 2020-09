Maike Schaefer. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Bausenatorin Maike Schaefer hat die Diskussion um die Baugenehmigung für eine Spielhalle im Borgfelder Krögersweg jetzt zur Chefin-Sache gemacht. Anfang vergangener Woche traf sich Schaefer mit dem Borgfelder Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe und Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt. Mit am Tisch saß, unter anderem, der Fachbereichsleiter für Bau- und Stadtentwicklung, Reinhard Viering, sowie die Staatsrätin für Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Gabriele Nießen. „Es ist mir ein Anliegen, dass in einem solchen Nachbarschaftsumfeld keine Spielothek angesiedelt wird“, erklärte die Senatorin nach dem Treffen gegenüber der WÜMME-ZEITUNG. „Wir prüfen jetzt erneut juristisch, um zu schauen, ob das genehmigt werden muss.“

Bereits Anfang August hieß es aus der Bremischen Baubehörde, dass man sich in der Sache mit dem Borgfelder Beirat und dem Ortsamt einig sei: Die Baubehörde halte die Ansiedlung einer Spielothek im Borgfelder Ortskern ebenfalls für ungeeignet – „zumindest aus stadtplanerischer Sicht“, erklärte der Sprecher der Baubehörde, Jens Tittmann. „Nach Prüfung unserer Juristen mussten wir die Baugenehmigung für ein solches Vorhaben rein rechtlich jedoch erteilen“, räumte der Sprecher ein.

Zur Begründung hieß es, dass es sich im Krögersweg um ein sogenanntes Mischgebiet handele. Es gebe keine rechtliche Grundlage für die Behörde, eine Baugenehmigung für das Gewerbe zu verweigern. Dem will Schaefer jetzt noch einmal nachgehen, indem sie den Fall neu aufrollt.

Denn aufgrund der erteilten Baugenehmigung für eine Spielhalle haben zwei Anwohner bereits bei der Baubehörde Widerspruch gegen das Bauvorhaben eingereicht. Ein drittes Widerspruchsverfahren hat der Borgfelder Beirat ins Rollen gebracht. Vor zwei Wochen haben die Borgfelder Spielhallen-Gegner ihr Anliegen bereits mit Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff besprochen – und gleichzeitig dem Petitionsausschussvorsitzenden Claas Rohmeyer 2500 Unterschriften gegen den Spielotheken-Bau übergeben. Dafür machte sich die Bürgerinitiative „Keine Spielhalle in Borgfeld“ auf den Weg zum Bremer Marktplatz.

Am Montag, 21. September, lief die Zeichnungsfrist für die Petition ab. Claas Rohmeyer will den Senat nun dazu auffordern, Stellung zum Thema Spielhalle zu nehmen. Dieser wird dann prüfen, ob die Entscheidung der Bauverwaltung für eine Baugenehmigung einer Spielhalle am Krögersweg richtig war. Anschließend wird es eine öffentliche Anhörung geben. Rohmeyer hofft, dass es im November ein erstes Ergebnis gibt.

Der Konflikt um die Genehmigung einer Spielhalle im Borgfelder Ortskern spitzt sich somit weiter zu. Anwohner hatten im August eine Bürgerinitiative gegründet, weil sie die umstrittene Entscheidung der Bremer Baubehörde, einer Spielhalle im Ortskern zuzustimmen, nicht einfach hinnehmen wollten. Dabei erhielten sie binnen kurzer Zeit Unterstützung von allen Borgfelder Beiratsfraktionen, verschiedenen Ortspolitikern und einem großen Teil der Bevölkerung. Nun schließt sich sogar die Senatorin an. „Das freut uns natürlich“, sagte Beiratssprecher Gernot Burghardt nach dem Treffen. Die Borgfelder Bürgerinitiative, die inzwischen bereits 2600 Unterschriften gegen die Spielhalle gesammelt hat, erzielt damit zumindest einen Teilerfolg.