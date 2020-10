Die Landesstraße 153 wird zwischen Worpswede und Hüttenbusch zurzeit saniert. Die empfohlenen Umleitungen sorgen für Ärger und waren nun Thema in einem Worpsweder Gemeindeausschuss. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Überraschend kam das Chaos nicht. Als Anfang Oktober die Planungen der Landesstraßenbehörde zur Sanierung der Landesstraßen 153 und 165 zwischen Worpswede, Hüttenbusch und Karlshöfen bekannt wurden, war absehbar, dass die empfohlenen Umleitungen von vielen Verkehrsteilnehmern nicht angenommen werden. Wie berichtet, hat die Behörde für den ersten Bauabschnitt zwischen Schlußdorf und Teufelsmoor eine Umfahrung über Osterholz-Scharmbeck ausgeschildert – im schlimmsten Fall ein Umweg von rund 30 Kilometern.

Nicht bekannt war, dass mit dem Beginn der Arbeiten in der vergangenen Woche auch die Schlußdorfer und Bergedorfer Straße sowie das westliche Ende der Dorfstraße in Neu Sankt Jürgen zu Anliegerstraßen heruntergestuft werden sollten. Warum das geschah, könne sich niemand erklären, berichtet Heiko Pankoke, Ortsvorsteher in Neu Sankt Jürgen. Damit war eine ortsnahe Umfahrung auf Kreisstraßen ausgeschlossen, offen blieb aber der Weg über schmale Gemeindestraßen in Überhamm oder die Rabinenstraße und ihre Verlängerungen. Die Gemeinde hatte darauf verzichtet, diese Wege für den Durchgangsverkehr während der Bauzeit zu schließen.

Pankoke berichtet, dass er seit Baubeginn am 19. Oktober in einem regen Austausch mit genervten Anwohnern auf der einen Seite sowie Gemeinde, Landkreis und Landesbehörde auf der anderen Seite stehe. Die Kommunikation zwischen den drei zuständigen Instanzen hat offensichtlich nicht funktioniert. Auch Bürgermeister Stefan Schwenke machte während der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses, der außerdem für Infrastruktur zuständig ist, deutlich, dass er in der vergangenen Woche täglich mit der Frage der Verkehrsführung während der Bauarbeiten zu tun gehabt habe.

Bis die offenkundig falsch gestellten Schilder entfernt und die völlig überlasteten Gemeindestraßen stattdessen zu Anliegerstraßen gemacht wurden, verging eine Woche. Am Freitagnachmittag stellte die Behörde dann die Beschilderung nach zahlreichen Gesprächen und täglichen Vertröstungen um, vergaß dabei aber offenbar, auch den Bereich der Dorfstraße zwischen Schlußdorf und Jan-Weber-Straße wieder freizugeben. Dieser blieb bis Montag den Anwohnern und Anliegern vorbehalten. Somit war auch ein legaler Weg durch das Gewerbegebiet Neu Sankt Jürgen, der der Verkehrsbelastung durchaus gewachsen gewesen wäre, blockiert. Seit Montag ist nun auch diese Variante wieder möglich, die Schilder sind verschwunden.

Teil zwei steht noch bevor

Stehen geblieben ist eine Bake im Worpsweder Ortskern, in der Kurve in Höhe des Kinderhauses, gegenüber der Music Hall, die auf die Vollsperrung im weiteren Verlauf der Straße hinweist. Dies nahm ein Bürger in der Einwohnerfragestunde der Ausschusssitzung zum Anlass für einen Beitrag: Seine Einschätzung, diese Bake sei nicht nur überflüssig, sondern aufgrund der schlecht einsehbaren Position hinter der Kurve auch gefährlich, widersprach der Ausschuss nicht. Für weitere Nachfragen möge sich der Bürger an die Landesbehörde wenden, empfahl Schwenke.

Heiko Pankoke berichtet nun, dass seit Dienstag eine spürbare Beruhigung des Verkehrs in der Rabinenstraße, im Neuen Weg und auf dem Kreiendamm eingetreten sei. Schaden aber hätten die Straßen dennoch genommen. Vor allem aber hegt er Befürchtungen, dass es beim zweiten, ungleich längeren Bauabschnitt auf der Landesstraße 165 zwischen Teufelsmoorstraße und der Einmündung der Straße In der Reihe in Karlshöfenermoor ab 9. November zu einem ähnlichen Chaos kommen könne. „Kann bei der Einrichtung der Baustelle bitte ein Erwachsener aus dem Rathaus dabei sein“, bat er sarkastisch.

Sein Parteifreund Friedrich-Karl Schröder (CDU) aus Heudorf fragte sich und das Gremium, warum der über neun Kilometer lange Abschnitt während der ganzen Bauzeit bis voraussichtlich 18. Dezember voll gesperrt werden müsse. Er wollte wissen, ob man nicht auch in kleineren Abschnitten arbeiten könne. Das aber vermochte die Verwaltung nicht zu beantworten. Fest steht, dass es auch hier eine über 30 Kilometer lange Umleitung über Tarmstedt, Breddorf und Rhade gibt.

Genauso steht fest, dass es zumindest in manchen Abschnitten kürzere Wege vorbei an den Baustellen gibt, die genau wie in der vergangenen Woche aber dem Verkehrsaufkommen kaum gewachsen sein dürften. Letztendlich blieb es bei Pankokes Appell: „Das muss nächstes Mal anders laufen.“