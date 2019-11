Die Arbeiten an der Grasberger Grundschule haben gerade begonnen, die Ausstattung des Anbaus steht im Haushalt 2020. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Der Bau hat begonnen für die Erweiterung der Grundschule Grasberg, wenn auch zunächst etwas holprig. Bei den Gründungsarbeiten fanden sich unangekündigt zwei große Heizöltanks, die zunächst entfernt werden mussten. Danach erwies sich der Informationsstand über das an dieser Stelle verlegte Leitungssystem als „nicht so klar“, so Kämmerer Heiko Hartwig. Die Grundschule Grasberg war Thema in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung, wo es auch um die Haushaltsvoranschläge für die Grasberger Kitas und den voraussichtlichen Platzbedarf im Krippen- und Kindergartenbereich für 2020/2021 ging.

Als draußen der Boden verdichtet wurde, habe die ganze Schule mitgezittert, erzählt Schulleiterin Heike Krug lachend nach der Sitzung. Baustellenkino für die Kinder gibt es in den Klassenzimmern trotzdem nicht, nur die Fenster des Verwaltungstrakts geben den Blick frei auf das Geschehen. In der Sitzung wies Krug darauf hin, dass sie bei einem für September vorgesehenen „Umbau im Bestand“ große Schwierigkeiten sehe. Besser sei es, Mehrzweckraum und Musikraum schon zum neuen Schuljahr fertig zu haben. Zudem trug sie den Ausschussmitgliedern vor, dass die Anzahl der Parkplätze an der Schule „nicht wirklich“ ausreiche. Bürgermeisterin Marion Schorfmann bot als Alternative den Park- und Ride-Parkplatz neben dem Wörpedorfer Kreisel an. Dort könne die Gemeinde Lehrkräften bei Interesse kostenlos Radboxen zur Verfügung stellen.

Kritik am Parkverhalten der Eltern

Im Zuge des Schulanbaus hatte die Gemeinde Parkplätze für Lehrkräfte, die benachbarte DRK-Kita und für die Eltern verlegt. In der Sitzung kritisierte Schorfmann in ihrem Bericht das Parkverhalten einiger Grundschuleltern. Von der Verwaltung heißt es dazu: „Die Verkehrssituation während der 'Bring- und Holzeiten', insbesondere im Bereich des Buswendeplatzes, wird aktuell sehr genau beobachtet.“

256 Mädchen und Jungen lernen in der Grundschule Grasberg: In den Jahrgängen eins bis drei dreizügig, im vierten Jahrgang sind es vier Klassen. Maximal 26 Schüler pro Klasse gilt im Grundschulbereich. Für das Schuljahr 2020/2021 rechnet die Verwaltung laut Statistik mit 89 Einschulungen und weiteren 13 Kann-Kindern, was für eine Vierzügigkeit spreche.

Bisher arbeiten zwei Schulsekretärinnen in der Grundschule, eine mit 18,25 Wochenstunden, die zweite mit acht Stunden pro Woche. Weil Letztere zum Jahresende in den Ruhestand geht, würden diese Stunden wegfallen. Die Schulleitung hatte vor dem Hintergrund des Schulleitungswechsels in diesem Schuljahr und des Anbaus beantragt, diese Stunden zu erhalten und auf die verbleibende Sekretärin umzuverteilen. Die Verwaltung empfahl für die Sekretärin befristet auf zwei Jahre 26 Wochenstunden, danach 22. Dem folgten die Ausschussmitglieder einstimmig, genau wie sämtlichen Haushaltsvoranschlägen für 2020.

Für die Einrichtung und Ausstattung des Grundschulanbaus wird der Bedarf auf 195 750 Euro geschätzt. Einschließlich der Planungskosten für ein Medienentwicklungskonzept macht das 210 000 Euro im Haushaltsplan der Gemeinde. Das Medienkonzept der Grundschule soll in der nächsten Ausschusssitzung Februar 2020 diskutiert werden. Dazu will gemäß Ankündigung der Fraktionsvorsitzenden Elke Schnakenberg die SPD einen Antrag einbringen, der sich mit den Mitteln aus dem Digitalpakt des Bundes für die Grundschule Grasberg befasst.

Ebenfalls grünes Licht auf dem Weg in den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften gab es auch für zwei weitere Klassensätze höhenverstellbarer Tische und Stühle, ein Langzeitprojekt, genau wie weitere 2500 Euro für lärmreduzierende Bodenbeläge in Klassenräumen. Für das Pastorenhaus Speckmannstraße 38 sollen 5300 Euro für eine Hochebene im Gruppenraum in den Haushalt 2020. Mit fast 1,6 Millionen Euro Zuschüssen seitens der Kommune schlagen sich im Haushaltsansatz 2020 die Grasberger DRK-Kitas und der Hort nieder. Das sind rund 281 000 Euro mehr als 2019. Begründung: geplante Tariferhöhungen, gestiegene Personalkosten durch die fünfte Kindergartengruppe in Rautendorf und die geplante Erweiterung der Kita Gefkensweg (wie berichtet).

Die Kita Hof Langenmoor soll zu Personal- und Betriebskosten für das Jahr 2020 216 800 Euro Zuschuss erhalten. Sechs Grasberger Kinder besuchen den Wurzelkindergarten in Lilienthal-Worphausen, wofür ein Zuschuss in Höhe von 47 000 Euro im Haushaltsplan 2020 verankert werden soll.